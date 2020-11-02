思科推出提升公有雲及私有雲的工作負載彈性解決方案

思科今日宣佈推出全新軟體交付解決方案，簡化內部部署資料中心及多雲環境的IT操作。在這新的里程碑中，思科不但能為客戶提高的業務靈活性，亦能同讓開發人員更快地提供、拓展創新的應用程式。
現今的商業環境瞬息萬變，在應用程式更趨分散，行動辦公模式已成趨勢，我們對系統的要求更甚以往。面對這些挑戰，IT 團隊需要更完善的洞見及自動化功能，以提供實質的科技彈性。因此，思科推出全新高彈性的IT 平台，協助科技團隊因應市場的變遷。
思科協助雲端、應用程式、SecOps、NetOps 和 DevOps 團隊將運作效率提升至前所未有的水平。作爲雲端中立的服務供應商，唯有思科能為客戶提供簡化且一致的操作，讓他們在全面的IT產品組合中得以自行選擇與控制。同時，思科從應用程式至基礎架構，皆提供無與倫比的可視性，為客戶帶來最佳的使用體驗。
全新的解決方案包括：
- 思科Intersight：將私有資料中心及私有雲端相互連接，目標成為最簡單的混合雲平台。憑藉全新的Intersight Kubernetes Services，基礎架構團隊現在可於任何環境中自動執行Kubernetes及容器化應用程式的生命週期管理，並透過推動快速且一致的應用程式創新技術，為容器生態系統發展帶來重大進程。而Intersight Workload Optimizer則大幅簡化應用程式資源管理，讓客戶透過提供即時、全面可視性及富有洞察的單一工具，在應用程式效能及成本之間取得平衡。
- 思科 Nexus Dashboard：提供深入洞察及自動化功能，協助運作多雲資料中心網路，涵蓋就地部署、虛擬邊緣網路及雲端位置。整合思科的營運服務及關鍵第三方服務組合，以單一的簡單介面來管理應用程式，從設定、維修以至優化的整個生命週期，並透過推動雲端原生應用程式實務的應用，加速基礎架構的投資回報率。
- 思科身份辨識服務引擎（Identity Services Engine, ISE）：現能簡化跨網域的安全網路，將零信任工作環境擴展至任何地方及裝置。憑藉最新創新技術，客戶可運用ISE以智慧化方式識別不同物聯網端點的身份，從雲端開始落實一致的政策，讓團隊獲得所需的彈性和靈活性，並確保企業的網路安全。