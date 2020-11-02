思科推出提升公有雲及私有雲的工作負載彈性解決方案

思科今日宣佈推出全新軟體交付解決方案，簡化內部部署資料中心及多雲環境的IT操作。在這新的里程碑中，思科不但能為客戶提高的業務靈活性，亦能同讓開發人員更快地提供、拓展創新的應用程式。

現今的商業環境瞬息萬變，在應用程式更趨分散，行動辦公模式已成趨勢，我們對系統的要求更甚以往。面對這些挑戰，IT 團隊需要更完善的洞見及自動化功能，以提供實質的科技彈性。因此，思科推出全新高彈性的IT 平台，協助科技團隊因應市場的變遷。

思科協助雲端、應用程式、SecOps、NetOps 和 DevOps 團隊將運作效率提升至前所未有的水平。作爲雲端中立的服務供應商，唯有思科能為客戶提供簡化且一致的操作，讓他們在全面的IT產品組合中得以自行選擇與控制。同時，思科從應用程式至基礎架構，皆提供無與倫比的可視性，為客戶帶來最佳的使用體驗。

全新的解決方案包括：