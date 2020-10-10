Nutanix 混合雲調查報告：為確保跨雲管理的一致性，混合雲需求增加

Nutanix發佈最新混合雲調查報告（Nutanix Hybrid Cloud Survey），分析全球企業在採用混合雲時面臨的主要挑戰和機會。報告顯示，雖然大多數企業將混合雲視為理想的IT模式，但在真正採用混合雲時仍然面對極大挑戰，約70%的企業認為將IT部署轉至混合雲所需的時間超出預期。然而，企業的目標依然明確：幾乎所有受訪企業（95%）都認為，最佳的混合雲部署將有助於企業確保在多雲環境中的IT架構及運作，並解決許多企業當前人員短缺和孤島式管理等問題。

在企業努力適應新常態的同時，靈活性將成為企業突圍的關鍵。無論企業需要利用公有雲來快速部署遠距工作、進行災難復原、轉移工作負載到私有雲以緩解公有雲容量壓力，或者按需求擴充容量等，當前的全球形勢都突顯了企業需要能快速適應變化的IT基礎架構。但靈活性不再僅是能同時使用公有雲和私有雲，而是在多雲環境中提供一致性的體驗、工具和營運管理，以充分簡化將應用程式和資料轉移到最合適雲環境的能力。

本報告由 Nutanix 委託獨立市場研究公司Vanson Bourne完成，報告分析目前企業在管理公有雲和私有雲基礎架構上面臨的主要挑戰。研究者調查了650名來自美洲，歐洲、中東、非洲（EMEA），亞太和日本（APJ）地區的IT決策者，涵蓋多個行業、不同規模的企業和區域。

單靠公有雲不一定解決問題：公有雲徹底改變了IT產業，提供了更高的靈活性和營運效率。然而，在成為理想應用程式和工作負載模式的同時，公有雲並不適用於其他任務，因此很多企業選擇了混合雲基礎架構。報告顯示，大多數受訪者對在公有雲上執行關鍵業務有所顧慮，主要考慮到可靠性（75%）、可遷移性（73%）和成本（72%）。此外，由於複雜性或成本問題，有些企業根本無法遷移關鍵業務應用程式。例如，重新為應用程式設計架構、搭建平臺（75%），以及進行複雜的遷移（71%）是阻礙受訪企業遷移應用的主要顧慮。

混合雲擴大了IT技術差距：儘管許多企業都在努力尋找足夠的優秀IT人才，但因為目前管理公有雲和私有雲架構需要不同的技術組合，使企業難以尋找能夠同時應對這兩種環境的專業人員。大多數企業（88%）面臨著確保IT人員具備管理混合IT基礎架構必要技術的挑戰，亦有超過一半（53%）的企業認為這是主要問題。

技術差距導致孤島和低效率：管理公有雲和私有雲基礎架構所需技術不同，企業依靠的團隊也不同，進而形成孤島，這幾乎是所有受訪者（95%）都遇到的問題。最重要的是，孤島會影響到企業績效，在許多企業專注於優化資源之際，這一點更加令人擔憂。近半數受訪者認為資源擴張（49%）、成本增加（45%）或資源浪費（43%）是他們擔心的問題。

可遷移性是剛需，且不僅限於應用：對於大多數企業（88%）來說，軟體授權是混合IT基礎架構的關鍵之一，因為許多企業在遷移到公有雲時，遇到了與授權（58%）或供應商綁定（58%）有關的難題。此外，近三分之二（65%）受訪者願意考慮為IT基礎架構訂閱授權服務。

Nutanix台灣區總經理黃承彬表示，現代企業需以靈活性為主要考量，關鍵之一是將資源分散，讓他們更容易取得。透過使用多雲解決方案，無論是公有雲、私有雲還是邊緣雲，企業都可以輕鬆地把 IT 基礎架構部署在最需要的地方。但正如我們在調查報告中所發現，在多雲環境中提供一致的體驗、工具和營運管理才能實現這種靈活性，因此混合雲成為理想的選擇。

當今企業需要更強的靈活性。這不再是在私有雲和公有雲之間的選擇，也不僅是在不同公有雲廠商的選擇。企業需要的是一種解決方案，在多雲環境中提供一致的體驗、工具和操作，解決目前面臨的營運效率低落等問題。無論私有雲還是公有雲，最佳的混合雲環境便可提供一致性，讓企業充分利用多雲環境的靈活性。