TE Connectivity 全新 Wi-Fi 6E 天線　支援 WLAN 通訊

TE Connectivity（TE）推出用於Wi-Fi 6E的全新天線產品組合。Wi-Fi 6E天線產品覆蓋三個頻段，包括全新開放的6 GHz頻段。TE天線解決方案和專業整合技術能夠支援Wi-Fi 6E所需的寬廣頻譜，進而實現新應用開發、為客戶提供新服務，在提升網路速度及靈活性的同時，縮短終端裝置和應用方面的延遲。

2.4 GHz和5 GHz是目前廣泛使用的Wi-Fi頻段，但隨著連接設備日益增多，現有Wi-Fi頻段已不堪重負；新開放的6GHz頻段可提供額外頻寬及更寬廣的數據傳輸通道，以滿足日常需求。TE為Wi-Fi 6E應用提供的新款天線可覆蓋三個頻段：2400-2483.5 MHz、5150-5875 MHz及5925-7125 MHz。新開放的6 GHz頻段可額外容納14個80 MHz通道或7個160 MHz通道，為WLAN（無線區域網路）通訊提供更廣泛、連續、乾淨的頻譜。

新推出的Wi-Fi 6E天線組合可用於PCB、接線型PCB和接線型FPC，同時也支援多種無線標準，並能夠依據線纜長度和連接器類型進行客製化，縮短產品上市時間，為系統設計提供靈活性。此外，TE的射頻技術中心能夠創建高效的Wi-Fi 6E MIMO天線配置，優化傳輸量。

TE數據與終端設備事業部產品經理Han Sang Cheol表示，無線網路在各方面影響著我們的生活，無論在家中或工作中，行動連接無所不在，像是安全應用、智慧家居、智慧城市、智慧工廠、智慧醫療與健康設備等領域，各種新興物聯網裝置的創新都離不開無線網路技術。TE的天線設計和整合能力能賦予無線網路最佳性能和傳輸量；Wi-Fi 6E新增的頻譜和更大的通道頻寬，可緩解壅塞、提升傳輸速度、縮短延遲，有助於下一代應用開發並提升用戶體驗。