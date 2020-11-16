NTT 科技趨勢預測報告：揭示疫情帶來變革性影響

NTT Ltd.發表《顛覆未來：2021科技趨勢預測報告》，揭示2021年將推動變革的關鍵科技趨勢，並結合該公司的專家見解，為企業提供指引，以把握新技術所帶來的機遇和優勢。

NTT Ltd.相信，五大關鍵顛覆性科技將協助企業實現安全保障、支援可持續發展及減低對環境的負擔。預期在2021年之後蓬勃發展的各種顛覆性科技，同時亦反映出疫情將加速社會的數位轉型。

全光子網路（All-photonics networks）將成為全球通訊的支柱：全光子網路能支持由終端至伺服器之間的端到端資訊傳輸，並可在能源耗用極低的可持續環境下操作。 認知基礎（Cognitive Foundation）技術將能連接及控制各種物件：可集中管理及靈活調動的ICT資源，將能與多種感應器的資訊整合，包括聲音及影像等，進一步支援物聯網（IoT）發展。 數位分身運算（Digital twin computing）將結合真實和虛擬世界以進行預測分析：數位分身運算可透過自由複製、結合和交換數位分身的「物件」和人物來測試不同環境。這些資訊將整合至應用程式如交通壅塞預測系統等，並可在疾病控制領域上作出精準預測。 全民開發者（Citizen developer）革命及機器人流程自動化（robotic process automation）將重塑企業模式：低編碼或無編碼的平台讓所有人都能以企業數據開發商業應用程式，並將成為企業的重要優勢。「全民開發者」的模式利用了機器人流程自動化，將部分商業程序自動化，讓員工得以集中在較高價值的工作上。 量子及邊緣運算（Quantum and edge computing）將引領運算新時代：更多運算工作將在本地邊緣運算層完成，不需依靠可能帶來延遲的中央雲端。例如，汽車的視覺運算系統能即時處理及辨認圖像，無需再發送到雲端作驗證。

這些顛覆性的科技正在發展，並將於短期內進一步促進企業進行數位轉型，以提供緊密聯繫、無縫且正面的卓越顧客及員工體驗。有鑑於此，NTT Ltd.預測於2021年企業數位轉型勢在必行。

正如NTT先前發表的《2020全球客戶體驗基準報告》指出，正面的顧客及員工體驗將成為未來商業策略的根基。同時另一份NTT的研究報告亦發現，72%的亞太區企業認為完善客戶體驗為數位轉型的重要因素。

NTT Ltd.首席市場開發總監Andy Cocks指出，在2021年，預計企業體驗的成功將視企業是否已經具有以數據為本及有據可查的策略。企業從各種不同來源存取、獲得及管理的海量客戶資訊將不斷增長。

Cocks續道，自動化也將在員工體驗的相關措施發揮關鍵作用。NTT預測機器人流程自動化、機器學習及人工智慧（AI）等科技的發展將更臻成熟，且更廣泛被採用。僱主亦需努力改善員工的福利及安全，身份認證、數據及分析、協作工具、安全及自動化等技術，將成為提升員工體驗及福利的基礎。

最後，網際安全必須成為所有技術實施的基礎，因其對客戶忠誠度及員工福利的影響將更為加劇。NTT早前發表的《智慧工作場所報告》顯示，93.2%的亞太區企業已重新考量其安全策略，以適應疫情所帶來的全新工作模式。然而，不少企業缺乏全新應用程式及工作模式的員工訓練，為自身帶來潛在風險。同一份報告亦指出，僅48.7%的亞太區企業為員工提供相關訓練。企業如欲確保員工表現符合期望，並認同網際安全的重要性，就必須與員工緊密溝通，例如安全政策的更新通知，並為他們提供安全意識培訓，讓員工深切明白無論身在何處，這些安全舉措將支援著他們的日常工作。