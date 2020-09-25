2020 AI in TAIWAN台灣人工智慧黑客松起跑

為促進AI技術應用落地，扶植AI新創能量，經濟部工業局主辦「2020 AI in TAIWAN台灣人工智慧黑客松」活動，由資策會、台灣人工智慧協會協力執行，即日起開放報名。工業局串連跨部會資源，共推產業新創升級，本次邀請科技部轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(以下簡稱國研院國網中心)跨單位合作，獲得國研院國網中心以國家級的高速雲端運算資源，提供本次活動所需的運算環境，並提供價值超過500萬的高速運算資源作為活動比賽獎項，協助AI HUB計畫推展。

配合行政院推動「台灣AI行動計畫」，工業局委託資策會建置AI HUB平台，串聯資源及提供服務與輔導，成立迄今已串聯二十餘家公協會及法人機構、百家AI新創及近600家業者參與AI應用實證，是台灣邁向AI大國的重要政策方案。

本年度工業局進一步串連國家資源、跨部會合作，攜手國研院國網中心、資策會與AIA校友會，以厚植國家產業與新創的研發能量為目標，共同協力及持續努力。2020 AI in TAIWAN黑客松活動結合政府單位、學界與AIA、TAAI等專家，多方協助特色AI技術落地，透過主題式引導，讓新創團隊能以「發現產業問題、協助產業AI解決」，以跳脫產業既有觀點，不同面相來發現新問題並給予解方。

資策會做為數位轉型的化育者，邀請新創公司、領域專家、專業開發團隊與學生，運用Hackathon進行提供加值並促進AI應用合作；預計產出20組特殊解決方案團隊，進行後續輔導以期創造落地應用價值。

國研院國網中心以其TWCC (Taiwan Computing Cloud)臺灣AI雲平台的世界級雲端服務，襄助本次活動所需的高速運算資源，國研院國網中心主任史曉斌博士表示，TWCC臺灣AI雲是國家數位基礎建設的重要投資，此次能與工業局、資策會、台灣人工智慧協會等夥伴合作，共同協力經濟部推動產業與新創發展，是責無旁貸的任務，同時，藉由支援工業局的AI HUB計畫，這座有史以來、在全球取得最佳排名的強大超級電腦，得以發揮更大的效益，也呼應部會接力、扶持產業新創的方向。

國研院國網中心除了提供2020 AI in TAIWAN黑客松參賽團隊所需的運算平台與獎項，未來也將提供額外的運算資源，協助新創成為AI HUB合作夥伴，擴大AI技術或解決方案供應來源，並串接AI HUB與國網中心會員系統，提供團隊連貫配套的研發服務，持續以跨部會合作的形式，為新創產業生態系的蓬勃發展，貢獻資源與力量。