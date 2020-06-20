友訊科技攜手 A10 Networks 打造全方位網路解決方案

友訊科技宣佈取得A10 Networks（美商睿科網路）在台灣的代理權。A10 Networks提供企業一系列高性能安全應用解決方案。透過深度機器學習實現智慧自動化，全系列產品涵蓋應用交付負載平衡、DDoS防禦 、IPv4移轉IPv6、雲端運算及虛擬化全方位解決方案。

友訊科技台灣分公司總經理鍾振遠表示，A10的系列產品能為最具挑戰性的網路環境提供跨地端和雲端的資安解決方案，藉由與A10的攜手合作，能與友訊自有品牌的企業產品及代理產品形成互補與銷售綜效，以協助客戶因應市場SaaS應用的日益增多，以及向多雲部署的快速遷移等網路變化。

A10 Networks台灣區總經理韋嘉（John Wei）表示，A10 Networks在關鍵應用交付及資安防護領域很早就走在全球最前端。友訊科技擁有豐富多元的解決方案整合經驗，能提供更即時有效率的技術服務，雙方能進一步共同拓展台灣的市場，將A10 Networks高可靠度解決方案推展至客戶端，為客戶在數位轉型趨勢下能做好萬全準備，迎接未來的挑戰。

A10的創新技術在於可擴充性高級核心作業系統（ACOS），基於ACOS平臺構建的Thunder系列包含五項系列產品，滿足客戶不同需求。