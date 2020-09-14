Citrix 推訂閱服務　助 IT 預算最佳化

因應商業環境的快速變化，Citrix旗下軟體產品將全部改為訂閱制，如Citrix Workspace等，助公司加速推動各種專案。對於原本已採用買斷制的企業用戶，軟體使用權益完全不受影響，Citrix未來也會推出多種升級方案，讓原有買斷式用戶可無縫接軌到訂閱制。

Citrix 台灣技術顧問張碩峯說，自從Citrix推出Citrix Cloud Services之後，其訂閱制模式受到全球許多企業組織肯定，因為可免去一次支付大筆軟體費用，讓寶貴資訊預算使用更為彈性與靈活，且有助於提升公司整體競爭力。因此，我們決定將訂閱制擴大到Citrix旗下的軟體產品，讓更多企業能選擇合適數位工具，進而奠定在數位轉型之路上的成功基石。

近幾年隨取即用的雲服務，因具備彈性計費模式、免自行建置資料中心，以及隨時享有最新版本等特色，已經逐漸成為企業偏愛的軟體服務模式。因此，根據Gartner公布研究報告指出，預計到2020年時，將會有超過80%軟體業者改變軟體銷售模式，以訂閱製取代傳統買斷式機制，方便企業用戶隨時能在雲平台上存取所需服務。

以備受全球用戶喜愛的Citrix Workspace為例，未來改成訂閱制之後，將有Workspace Essentials、Workspace Standard、Workspace Premium、Workspace Prem.Plus等四種等級。其中，入門的Workspace Essentials提供單一登入功能服務，至於功能最多的Workspace Prem.Plus，則是涵蓋Citrix Virtual Apps / Desktops等在內的全套服務。企業用戶可依照員工的工作型態與內容，選擇最合適服務等級，除可讓資訊費用獲得妥善控制之外，也能運用數位工具提高生產力。

Citrix 台灣技術顧問張碩峯說，Citrix訂閱制提供非常彈性的付款服務，若用戶直接向Citrix購買訂閱服務時，是採取繳交年費方式。若改由向CSP（Citrix Service Provider）業者購買時，則能改以支付月費方式取得服務。無論何種訂閱方式，用戶獲得的服務與技術支援完全相同，企業可自行選擇偏愛的方式。