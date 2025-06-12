Gartner 發佈雲技術發展六大趨勢

Gartner發佈未來四年雲技術發展六大趨勢，包括對雲技術不滿、人工智慧／機器學習（AI／ML）、多雲端與跨雲端、永續性、數位主權暨行業解決方案。

Gartner顧問總監Joe Rogus表示，這些趨勢正在加速推動雲從技術賦能者向業務顛覆者轉變，成為多數企業必需品。在未來幾年，雲技術將繼續催生新商業模式、帶來競爭優勢，為企業實現業務目標提供新思路。

Gartner預測，六大趨勢將決定雲技術未來發展方向，最終催生出具有變革性的新型數位化工作方式。

雲技術採用持續增長，但並非所有雲技術實施都會取得成功。Gartner預測，到2028年，25%企業將會因期望不切實際、實施方式欠佳、成本難以控制等原因，而對雲技術採用感到不滿。

為保持競爭力，企業需要制定清晰的雲戰略並切實執行。Gartner研究表明，到2029年，成功落實前期戰略重點的企業對雲技術不滿將有所緩解。

AI／ML需求將大幅增長，而超大規模雲服務提供者將處於這一增長核心位置，通過將基礎能力融入IT基礎結構、加強與供應商暨用戶合作、利用真實與合成資料訓練AI模型等方式，推動計算資源配置方式轉變。Gartner預測，到2029年，用於AI工作負載的雲計算資源比例將達50%，而目前這一比例還不到10%。

Rogus表示，這些都表明，到2029年，與AI相關的雲工作負載將增長五倍。企業現應評估自身資料中心和雲戰略是否足以應對AI和ML需求激增。在許多情況下，可能需要將AI佈署到資料存儲地支援這一增長。

許多採用多雲端架構的企業發現，與雲服務提供者連接以及雲服務提供者之間連接是一項難題。不同環境間缺乏互通性可能會阻礙雲技術採用。Gartner預測，到2029年，超過50%企業將無法從多雲端佈署中獲得預期結果。

Gartner建議，企業應根據具體情況，識別特定案例，規劃企業內部可從跨雲端佈署模式中受益的分散式應用和資料，這樣能夠讓工作負載在不同雲平臺、本地和託管設施間協同運行。

行業雲平臺正呈現上升趨勢，越來越多供應商開始提供垂直業務成果的解決方案，助力數位計畫規模化。Gartner預測，到2029年，超過50%企業將使用行業雲平臺加速業務舉措。

Gartner建議，企業應將行業雲平臺視為一種戰略補充，增添現有IT組合能力，而非完全替代現有系統。這有助於企業規避技術債務、推動創新、創造商業價值。

AI應用、隱私法規收緊、以及地緣政治緊張局勢，共同推動主權雲服務需求增加，企業越來越需要保護資料、基礎結構與關鍵工作負載，防止受到域外管轄控制以及外國政府存取。Gartner預測，到2029年，擁有數位主權戰略的跨國企業比例將超過50%，而目前這一比例還不到10%。

Rogus表示，企業可通過主動調整雲戰略來滿足數位主權要求，目前已有許多解決方案能夠滿足需求可供支援。但他們須明確自身需求，以便選擇合適解決方案組合，保障資料安全和運營完整性。

隨著監管機構、投資者暨公眾均要求技術投資與環境目標更加一致，越來越多雲提供商和用戶共同承擔起更多構建永續IT基礎結構的責任。隨著AI工作負載能耗持續增加，企業還須更好地瞭解、衡量與管理新興雲技術對永續性的影響。

Gartner研究顯示，到2029年，全球範圍內將永續性納入採購優先考慮事項之一的企業比例將超過50%。為讓雲投資產生更大價值，企業不能僅著眼於環境影響，還需使自身永續性戰略與關鍵業務成果保持一致。