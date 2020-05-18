Openfind ArkEase Pro 支援 ODF 開放格式檔案線上共編

根據2018年經濟部工業局報告指出，政府在資訊軟體採購金額中，光投入在微軟軟體（政府版）的金額已高達15億，幾乎已占總採購金額的兩成之多。但隨著政府為配合資訊公開政策，便利民眾下載與開啟政府公告訊息，由行政院國發會全力推動相容性高、且有利長久保存的開放性檔案格式（ODF），目前公務機關已統一改採用此格式對外發布文件，也全面推動各機關使用ODF此類開源編輯軟體以節省政府高昂的授權支出。

坊間開源軟體眾多且品質參差不齊，其中最知名的ODF開源Office工具以LibreOffice為主，但因其存在中文化及相容性的問題由來已久，也帶來不少使用上的疑慮；不論是政府機關或民間企業，惟有藉由專業廠商的服務，使用相容性高的ODF工具，才可降低導入過程的時間成本。

包括國發會提供給各機關的ODF文件應用工具，以及網擎的ArkEase Pro線上文件共編模組，均由長期與晟鑫科技合作之產品OxOffice而來，不僅大幅改善中文字型及中文化不足的使用者操作體驗問題，亦遠優於其他開源Office方案。上述兩者差異僅在於國發會釋出工具為開源版本，而網擎提供功能最完整之進階商用版本，除了是最新版本且安裝輕鬆，更加強管理功能，配合專業的服務團隊，使用者可視需求情境決定最適合自身的產品。

網擎資訊自105年度獲得政府主題式研發計畫補助「辦公生產力雲端軟體服務」之後，持續研發結合ArkEase Pro在內的企業安全溝通協作平台，更上架至共同供應契約雲端軟體標、提供儲存雲、雲端電子郵件等品項，協助簡化公務機關繁瑣的採購程序。網擎資訊執行長廖長健強調，未來網擎也會持續與晟鑫科技密切合作，除了完整支援ODF格式之外，更將結合網擎擅長的資安、企業溝通，並在支援WFH的議題下，提供同時滿足企業溝通與線上協作的完整解決方案。