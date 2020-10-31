思科推出簡化資安產品組合　實現靈活性、易用性及彈性

思科宣布旗下涵蓋端點偵測及回應（Extended Detection and Response，XDR）、零信任（Zero Trust）及Secure Access Services Edge（SASE）的資安產品組合推出多項平台創新技術。

思科藉著為旗下產品組合注入創新資安技術，以提升產品靈活性、易用性及彈性為目標，協助客戶及合作夥伴重新構思員工工作模式，及工作場所的運作模式，有效解決今後日新月異的資安挑戰。

採用平台方式進行網路資安管理的客戶及合作夥伴，正逐步收割顯著的成效，不但能以簡單易用及高效率的方式，提前防禦網路攻擊者的入侵，並提升業務彈性。思科SecureX作為業界最全面及最高整合度的雲端原生資安平台，自六月在全球公開上線以來，迄今為止已為超過四千間企業機構帶來核心能力及顯著的資安成效。經客戶驗證的成效包括：

平台為用戶降低95%的網路威脅偵測時間，以及85%的修復時間。

過半數的客戶表示於每星期省下了多達六小時應對突發事故的時間，合計在營運相關的工作上每年省下多達兩星期的時間。

82%的客戶強調思科平台能夠兼容第三方資安工具，以便他們進行全面的網路資安調查。

思科思科將為整個網路資安產品組合推出多項平台創新技術，包括：

端點偵測及回應（XDR）：SecureX除了提供強大的XDR功能外，亦透過工作流程範例，協助客戶解決日常使用問題；同時擴展SecureX的視覺化工具（Ribbon Capabilities）及分析功能，提供更深入的全面性洞察。

為遠距員工提供零信任（Zero Trust）支援：Duo是思科零信任解決方案的重要支柱，透過與SecureX等平台的API整合，採用機器學習的處理方式自動偵測可疑登錄要求，並發出資安警報。

Secure Access Services Edge （SASE）：思科SASE架構利用易於部署及管理的多功能雲端資安平台，緊密連接客戶網路及其IT環境，同時與思科SD-WAN無縫整合，在無需新增額外代理的情況下，便可全面保障分公司及Secure VPN（前稱為AnyConnect），並確保遠距工作員工的網路安全。SASE亦可與SecureX整合，以提升可視性，並加快回應效率。

思科高級副總裁兼資安業務部總經理Gee Rittenhouse表示，展望未來，企業機構需要建立更具彈性的策略與管理方式，才能在充滿不確定性的市場中繼續蓬勃發展。隨著我們邁向下一個常態，工作模式的轉型步伐亦不斷加快，企業需要優化網路資安規劃，以確保用戶能夠隨時隨地透過任何設備進行安全連線。思科 SecureX 是業界最全面及最高整合度的網路資安產品組合，涵蓋網路、終端、雲端以及應用程式，確保客戶及合作夥伴，現在和未來都能擁有安全的新工作模式。