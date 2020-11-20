因應資安與疫情需求　城邦攜手鑒真數位率先推出〈駭客攻擊破解術〉線上課程

於文化產業界頗富盛名的城邦集團，與台灣數位鑑識界翹楚鑒真數位合作，於日前假城邦書房舉辦記者發表會，宣布線上課程〈駭客攻擊破解術〉正式上線。

於記者會上，除播放課程介紹影片，讓大家能夠理解本課程的創新之處外，為響應國家政策、深植國家數位競爭力、強化執法專業能量，城邦集團也將本課程贈送給了中央警察大學與臺灣警察專科學校；希望能夠藉由本線上課程，貢獻國家未來在執法、鑑識人才的培育。

〈駭客攻擊破解術〉現已正式上線至城邦自慢塾。而由於鑒真數位特殊的專業背景，該課程也特別著重在資安駭侵事件之預防與調查，並重視實務議題與案例講解（例如：駭侵事件根因探索、資安相關法規與法律責任、駭侵的常見漏洞與防治、資安緊急事件處理、數位鑑識實務與蒐證方法、雲端資安與蒐證等）。此外，本課程也將提供線上考試與認證，線上證書也將使用區塊科技所提供的區塊鏈技術，進行防偽與驗證。

針對這次發表會的成功，城邦集團總經理葉君超表示，城邦自慢塾除了提供便捷的線上學習環境外，未來也會製作社會需要並有益的課程內容，縮短學習距離，幫助到更多愛學習的人。

鑒真數位執行長黃敬博也表示，很高興能有這個機會跟城邦合作，將鑒真數位這十幾年來，服務憲警檢調等執法單位與各大私人企業的專業經驗，跟大家分享。

另外，中央警察大學刑事警察學系助理教授施志鴻先生，以及臺灣警察專科學校資訊室主任楊世文先生、科技偵查科主任張榮吉先生，除了對於城邦集團的捐贈支持表示感謝外，也對未來的警界學子，能夠獲得更多自我學習和精進的機會，感到樂見其成。

面對疫情的挑戰與後疫情時代的線上學習需求，也因應國家數位化政策的引領，城邦的超前部屬，值得大家關注。而跟資安實務相關的知識，在未來應該會越來越重要，城邦與鑒真首次的發表會，也可能是未來業界趨勢的先聲。

立刻點擊本網址，以獲取課程資訊與獨家優惠：https://bit.ly/2UlURoq

城邦自慢塾是城邦集團第一個線上影音、音頻、實體課程服務平台，致力於幫助想學習的人，從線上學會知識與專業技能，並能夠回到線下解決問題、自我實踐。

至今，城邦自慢塾平台上，已有超過數十門的線上課程，幫助所有人在疫情時代，仍能獲得充分的知識給養。

城邦自慢塾的目標，便是幫助人們形成「自慢」──而這個「自慢」，

除了是一個人拿手絕活，更可能是一種榮譽與認同。城邦自慢塾便希望能夠透過該平台的服務，協助大家進行學習、研究與練習，最後讓所有人都能為自己「自慢」，呈現最完美的自己，並對社會做出最大的貢獻。

城邦自慢塾官網：https://www.cite.tw/

鑒真數位在數位鑑識與資訊安全領域，有十年以上服務憲警檢調等執法單位與許多私人企業資安事件的調查經驗。在我國數位鑑識界，頗負盛名。

在數位鑑識領域，鑒真數位除通過ISO17025之數位鑑識實驗室認證外，也曾自主開發許多專業鑑識工具，並擁有專利。

鑒真數位的服務項目也十分多元，除致力於提供鑑識領域之專業服務外，更提供資安評估、弱點分析諮詢服務、App檢測等服務；此外，鑒真數位也與許多實務界的法律人與資安專家合作，提供全面性的顧問諮詢及鑑識服務。