HPE 推出 HPE Ezmeral 加速資料驅動轉型

慧與科技（HPE）發布HPE Ezmeral，此為全新的品牌和軟體組合，其目標在幫助企業加速實現整個組織從邊緣到雲端（edge-to-cloud）的數位轉型。

HPE Ezmeral涵蓋完整的產品組合，包括容器編配（orchestration）與管理、AI/ML和資料分析、成本控管、IT自動化與AI驅動的維運和安全性，可幫助企業提高敏捷性和效率，釋放洞察力，並實現業務創新。

HPE Ezmeral產品組合在HPE邊緣到雲端的平台即服務（platform-as-a-service）策略中扮演著至關重要的角色。HPE在還推出了全新的HPE GreenLake雲端服務，能在任何地方提供敏捷、更低成本和一致的雲端體驗。

HPE也宣布將以HPE GreenLake的雲端服務模式，提供HPE Ezmeral Container Platform和HPE Ezmeral ML Ops，以便為容器化應用程式開發帶來更高的速度和簡易性，並為ML生命週期帶來DevOps的敏捷性。

HPE Ezmeral Container Platform軟體可讓企業在任何規模的基礎架構（包括企業資料中心、主機代管設施、數個公有雲）以及邊緣環境，彈性部署和管理容器化應用程式。客戶無須進行昂貴的重構（refactoring），就可以在容器中執行雲端原生或非雲端原生的應用程式；可透過統一的控制平台管理數個Kubernetes叢集；並透過HPE實證有效的創新技術如HPE Ezmeral Data Fabric以及KubeDirector開放原始碼計畫，利用高效能的分散式檔案系統，支援永久性資料（persistent data）和狀態式（stateful）應用程式。現在，HPE Ezmeral Container Platform也將作為雲端服務透過HPE GreenLake提供。

HPE Ezmeral ML Ops軟體利用容器化技術，橫跨整個企業內部、公有雲、混合雲和邊緣環境，簡化機器學習模型的生命週期。本解決方案導入了類似DevOps的流程來標準化機器學習的工作流程，並加快AI部署的速度，從數月縮短為數天。客戶因此而獲得的效益包括：加快AI/ML資料科學計畫的投入運作，消除資料孤島，從試用無縫擴充到生產環境，以及避免資料移動的成本和風險。HPE Ezmeral ML Ops現在也是透過HPE GreenLake提供。