微軟揭示混合辦公資安三大架構

台灣微軟提出零信任的三大關鍵原則，包括1. 一律不信任地驗證、2. 一律使用最低權限存取、3. 一律假設處於高風險環境；此外，微軟甫發表《微軟數位防禦報告2020》，揭櫫混合辦公資安三大架構：零信任基礎架構、裝置管理和資料治理（Data Governance）與合規性，亦分享各架構的解決方案與做法，助企業在轉變工作模式時能持續透過智慧資安快速部署，將資安威脅降至最低。

新冠肺炎疫情爆發後，兩個月內就帶動了相當於兩年進度的數位轉型，期間「資安」扮演的控管守門人角色功不可沒。根據微軟調查報告顯示，疫情爆發後十日內，企業為因應疫情主要推動兩大變革：導入零信任架構及業務彈性化，以確保企業核心業務與服務，在面臨疫情威脅期仍可維持安全的正常維運。

調查中有54%資安長因業務彈性計畫順利協助企業渡過難關；更有89%企業將50%生產力轉至遠端工作形式，且有42%企業將在疫後繼續採取遠端辦公型態。而隨著工作型態改變，所帶來的資安風險、管理成本將加重考驗企業負擔。同時微軟也發現，為因應疫情，企業在資安預算及招聘人數皆有提高，雲端技術及零信任（Zero Trust）更是企業未來的投資焦點。

不管是實體或線上網絡，零信任思維涵蓋多重因素驗證MFA（Multi-factor authentication）、裝置維運、應用程序和API、數據、IT基礎設施、網路等六大要素，並將所有員工劃入安全控管範圍。零信任安全結構圍繞三個關鍵原則：

一律不信任地驗證：相較於對企業網路中或使用 VPN 連結的使用者及裝置進行隱含驗證請務必採零信任方式，明確驗證每一筆交易，如此即可透過所有可用資料點進行強大的驗證與授權，包括使用者身分識別、位置、裝置維運狀況、服務或工作負載、資料分類與異常狀況。

一律使用最低權限存取：僅在人員需要的時候，針對其手邊的工作授予一定時限的權限。

一律假設處於高風險環境：將漏洞與企業資產列入預期考量，並套用針對個別區段以即時分析等技巧來加速偵測攻擊。

導入零信任架構及業務彈性化，能夠確保企業核心業務與服務，可從零信任基礎架構著手，透過MFA、裝置維運、應用程序和API、數據、IT基礎設施、網路等要素，並將所有員工劃入安全控管範圍，將資安威脅降至最低 。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉表示，台灣面對5G時代來臨及混合辦公模式新常態，可預見5G將賦予數十億的物聯網裝置新功能以及更多的數據交流，據調查顯示，與2019年下半年相比，2020年上半年的物聯網威脅總攻擊量增長了約35％，因此端點、裝置的身分識別和訪問管理更為重要，也更顯企業超前部署的下個重點，智慧資安部署刻不容緩。

混合辦公資安三大架構 遠離內部資安風險危機

企業的資安風險主要來自內部風險，包含員工違反內部政策、離職員工竊取資料、數據洩漏，而這樣的行為往往不易被發現，據調查，有59%自願或非自願離開組織的員工表示在離職時帶走機密資料。台灣微軟資安產品經理張士龍說明，藉由主動管理內部風險，增加違反內部政策行為與資料外洩的能見度、訂定補救措施，及強化企業全體員工對於零信任的認知與落實零信任管理機制，是混合工作新常態下企業須著手的資安基礎，透過事先法規遵循、機器學習識別隱藏員工行為、整合式的工作流程，將可加快識別內部重大風險來源，並採取解決措施。

最新釋出的《微軟數位防禦報告2020》指出，隨著越來越多的企業將資安導入遠端工作需求要素中，無論是短期還是長期、網路安全都為運營彈性奠定了基礎，企業應定期評估其風險，並結合人力和技術產品和服務來執行關鍵流程，微軟建議企業在實行混合辦公時，資安應著重部署三大架構：