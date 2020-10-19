台灣NTT打造超逼真看球新體驗

NTT Ltd.攜手桃園市政府及樂天桃猿隊，日前共同展示亞洲區首次沉浸式互動球賽體驗。透過即時的超高解析畫面傳輸，將桃園國際棒球場的現場實景，傳送到台茂購物中心廣場上的智慧互動球賽體驗館內，讓現場民眾即使身在遠處，卻能感受如同坐在棒球場內看球的感官新體驗。

在經濟部工業局的支持下，台灣NTT將為桃園國際棒球場打造一套全新的智慧互動應用程式，用以提升球迷觀賽體驗與黏著度，從訂票、點餐、球賽時程與數據、互動遊戲等，皆能用手機一手掌握，未來更將結合在地商家，從旅遊、觀光、住宿、美食、交通等，讓民眾感受更為便利且人性的智慧生活，進而促成在地娛樂商業發展的共榮生態圈。

本次的互動球場體驗館內，台灣NTT團隊在遠傳電信與台灣松下銷售（Panasonic）的協助下，成功展示全球獨家的「超逼真」觀看技術。此外，NTT的全球科技夥伴，包括思科（Cisco）、Check Point、戴爾（Dell Technologies）、F5 Networks，也共同展現各項智慧科技的無限可能，期盼透過彼此合作的加乘力量，促進智慧產業加速升級發展。

台灣NTT執行長廖宇表示，2019年9月，NTT在美國首創實現超逼真觀看（Ultra Reality Viewing，URV）球賽體驗。這次台灣NTT團隊在日本母公司的支持下，特別將此獨家技術引進台灣，在桃園國際棒球場設置了多個特殊的4K攝影機，將球場拍攝的高畫質影像（12K寬）即時傳輸至遠距的互動球賽體驗館內，利用超寬螢幕搭配環繞音效，完整呈現出球場上的觀眾席視野，球迷朋友雖然不在現場也能身歷其境，同步感受棒球場內的熱情氣氛、沒有距離。

廖宇進一步指出，智慧科技的發展漸趨成熟，在5G上路後，搭配AI、AR、IoT等相關技術，將可更加豐富我們的日常生活與娛樂體驗。尤其今年在肺炎疫情的影響之下，許多體育娛樂活動無法再像以往一樣聚集上千上萬名觀眾，藉由創新科技解決方案，將有助於兼顧防疫與觀眾互動，在安心且安全的狀況下，滿足視聽娛樂需求。