諦諾智金推出 CELEX 汽車訂閱新經濟模式。

COVID-19的後疫情時代，訂閱新經濟正在顛覆世界舊有的經濟秩序！主張「讓每個誠實的人得到獎勵」願景的新創企業諦諾智金，也覺察疫後經濟帶來的危機與轉機，正式推出CELEX汽車訂閱的新型訂閱服務。

疫情下的生活，為維持適當社交距離，許多民眾開始選擇自行開車取代搭乘大眾運輸交通工具，然而購買汽車與養車需有一定的經濟門檻，因此，諦諾智金推出CELEX汽車訂閱服務，初衷在於改變民眾對於購車習慣的想像，讓大家過更自由彈性的生活。讓用戶找到最適合需求的彈性用車方案，就是CELEX的核心價值所在！諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良劉晉良強調。

劉晉良指出，在傳統經濟模式中，消費者首先得購買一項物品，獲得物品的所有權，然後才能擁有物品的使用權。這產生了兩種困境，一則是購買的物品保鮮期不一定長，物品不一定能永遠被使用，二則是一旦購買的東西越多、金額越大，勢必就壓縮了消費者購買其他東西的預算，在消費者被迫放棄擁有其他物品的所有權的當下，對物品的使用權也跟著消失。

對於現代人來說，所有權和使用權的分離已成常態，年輕族群更願意只為擁有使用資產的時間來買單。想要滿足需求，不必然要一次性的買斷，而是可以透過訂閱制，擁有彈性消費的便利性，可以不想要就換新，並保有選擇的自由。

目前高級轎車品牌都是以年為單位，提供長期汽車租賃方案，而CELEX汽車訂閱則是縮短汽車租賃服務的租期，最短訂閱期間為三個月，提供包括Toyota RAV4、Benz GLC300、Porsche Macan、CMC Veryca、Mini Cooper S等多樣車款，讓消費者可以在不必負擔高額頭期款及車貸的情況下，輕鬆、方便的獲得汽車的使用權。此外，若用戶在中油直營站加98汽油，還將獲贈3%加油金。

要享受每三個月駕駛不同車款的汽車訂閱服務，用戶除了可以在CELEX官網直接填寫表單，選擇車款、支付訂金之外，也可以透過下載App「aifian」成為會員，在通過實名驗證及aifian身份驗證流程後，點選CELEX產品卡，確認包含訂閱期間、訂閱費用及保證金等資訊的訂閱方案即可優先受理申請，上述兩種方法都會由專人聯繫用戶包含交車地點、簽約付款等交車事宜。更關鍵的是，透過aifian App訂閱服務，aifian會為消費者建立個人數據庫，未來aifian會員更有機會透過推廣訂閱服務獲得額外的斜槓收入作為獎勵。

aifian也歡迎各式各樣的廠商一起加入訂閱新經濟的行列，在確保雙方權益的情況下，為用戶提供可訂閱的商品，共創營收。

市面上的汽車租賃服務，很難記錄下用戶是不是一個合格的使用者。你有沒有好好對待這台Ubike？你是不是曾經破壞過WeMo？這些事情很難靠人力來確認，但是aifian卻可以藉由AI做到這件事！劉晉良形容説，aifian做的事情，是給用戶一塊空間把數據放進來，這些數據隨著時間、陽光、空氣、水，長出自己的果園，最終這個果園會成為你的Persona（人物誌）！

如同諦諾智金一路走來所貫徹的經營理念，都是希望能獎勵誠實且努力生活的人，aifian下半年也將正式推出「Slash」團購新經濟模式，幫助更多認真生活、想獲得多元收入的人，拓展屬於自己的斜槓事業，開創屬於自己的彈性生活。