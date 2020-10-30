F5 全新 Shape AI 強化方案阻斷現有技術無法偵測到的詐欺活動

F5推出Shape AI Fraud Engine（SAFE），這項新的SaaS方案能夠排除現有防詐工具無法偵測到的線上交易詐欺。SAFE運用Shape領先專業技術，透過業經測試驗證的人工智慧引擎，根據各種遙測、環境與行為訊號評估每一筆線上交易，正確了解使用者意圖並阻斷詐欺行為。

傳統防詐工具仰賴微弱的資料訊號和靜態規則，嘗試捕捉越來越聰明的詐欺者。這些工具通常無法明確判斷使用者意圖屬於良善或惡意，並且對良善使用者增加額外的負擔，必須透過多因子認證等驗證關卡以證明他們的合法性。結果導致良善使用者不好的體驗，而當詐欺者通過那些欠缺效率的防護，也會造成受害者財物損失與挫折。

相反的，SAFE是一種完全代管的人工智慧方案，即時阻斷詐欺行為，讓已知的良善使用者可以減少高達90% 的網站糟糕體驗。SAFE服務能夠偵測並阻斷演進中的威脅，保護現代與傳統應用程式，協助企業加速數位計畫並且讓防詐團隊得以舒緩向來繁重的負荷。

企業需要一種全新的線上詐欺預防方案。儘管防詐工具越來越多，但大多數企業每年仍遭受數千萬美元的線上詐欺損失。Juniper Research估計到2023年，線上詐欺損失，包括新申辦的帳號與帳號詐欺、帳號盜用、忠誠計畫詐欺以及數位支付詐欺，每年將超過480億美元的損失。

F5分析產品副總裁兼Shape共同創辦人Sumit Agarwal表示，全球疫情加速線上通路成長，因此防詐技術的創新需求變得更加殷切。因應詐欺者利用疫情和整體經濟困難的機會，發動越來越複雜的攻擊。

SAFE克服今日詐欺挑戰的優勢：

更快阻斷詐欺：SAFE辨識整個使用者流程的詐欺交易行為，從建立新帳號與登入到登出、送出支付以及其他行動。SAFE利用人工智慧加速偵測並阻斷惡意行為，其智慧能力能夠視需要而協助應用程式延展與調適效能、安全性及其他重要的服務。相較於現有的其他防詐工具，SAFE每月平均辨識多出二倍詐欺行為。

減少真正客戶摩擦：因為害怕詐欺所以企業和應用程式所有者會增加一些防範措施，而其結果將增加合法使用者的摩擦，因為既有的防詐工具無法正確區別真正客戶和詐騙者。SAFE透過一組專屬的遙測與先進人工智慧，安全的免除已知良善使用者的多因子認證關卡以顯著減少摩擦。

提升防詐團隊效率：SAFE主動阻斷詐欺而不需要防詐團隊編寫或維護規則，並且是以一種全代管服務（Shape防詐專家持續微調）方式交付。再者，SAFE藉由在應用周邊阻斷詐欺，因此可以減少防詐團隊以人工方式調查所需的時間與資源。



應用程式所有者面對二大線上詐欺威脅：殭屍網路及其他形式的惡意自動化程序，以及惡意的真實行為人。Shape透過機器學習方式辨識自動化與惡意流量，並提供動態防衛以預防詐欺，強化使用者體驗。SAFE運用全球許多最大且最易遭受攻擊之應用程式的防護經驗，正確的即時辨識並阻斷詐欺者。

SAFE是F5完整方案的一部分，運用人工智慧協助保護現代化應用程式。今天的調適性應用程式根據他們的運作環境與使用方式而成長、縮小、防護與自我修復，協助企業增加營收、降低成本、改善營運以及保護使用者。