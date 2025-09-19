NVIDIA和英特爾將共同開發AI基礎設施和個人運算產品

NVIDIA與英特爾今日宣布，雙方將共同開發多世代的客製化資料中心和個人電腦（PC）產品，加速超大規模、企業級和消費市場的應用和工作負載。

雙方合作內容將聚焦於透過 NVIDIA NVLink 無縫連結 NVIDIA 和英特爾架構，結合 NVIDIA 在人工智慧（AI）與加速運算的優勢，以及英特爾領先的處理器技術和 x86 生態系，為客戶提供最先進的解決方案。

在資料中心領域，英特爾將為 NVIDIA 打造客製化的 x86 處理器，並由 NVIDIA 整合至其 AI 基礎設施平台後推向市場。

在個人運算領域，英特爾將開發整合 NVIDIA RTX GPU 小晶片的 x86 系統單晶片（SOC）以供應市場。這些全新的 x86 RTX 系統單晶片將驅動多樣需整合世界級 CPU 與 GPU的PC 產品。

NVIDIA 將以每股 23.28 美元的價格，投資 50 億美元購入英特爾普通股。此投資需符合慣例交割條件，包括必要的監管核准。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 正在驅動新一波的產業革命，並從晶片、系統到軟體，重塑運算堆疊的每一層，而此次再造的核心便是 NVIDIA 的 CUDA 架構。這項歷史性合作將緊密結合 NVIDIA 的 AI 與加速運算堆疊及英特爾的 CPU 和龐大的 x86 生態系，實現兩大世界級平台的融合。我們將共同擴展我們的生態系，為下一代運算奠定基礎。」

英特爾執行長陳立武表示：「英特爾的x86架構一直是現代運算的基石—我們也持續在產品組合中創新，以支援未來的工作負載。英特爾領先的資料中心與客戶端運算平台，結合我們的製程技術、製造與先進封裝能力，將與NVIDIA在AI與加速運算的領導地位相互補強，為產業開創新的突破。感謝黃仁勳與NVIDIA對我們的信任與投資，並期待攜手為客戶創新，推動業務成長。」

