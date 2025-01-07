Netron 打造 AI、資安與雲端三箭策略

Netron網創資訊於2024年再度交出57%營收成長率的亮眼成績單，延續2023年高達78%的高速增長，截至2024年底，累計服務客戶數已正式突破2000家，其背後成長動能來自於結合了雲端建置與資訊安全防護的一站式解決方案，滿足企業從數位轉型規劃、執行與維運等各種需求，再加上中英雙語支援以及7×24全天候監控維運服務，即使過年期間也時時在線，成為企業轉型最安心的夥伴。

除此之外，Netron網創資訊2024年所推出主打開放式串接、企業級資安與低導入門檻三大特色的NAVI企業知識管理系統，也陸續導入多元領域的企業場景中，未來透過AI技術與雲端架構整合，將進一步拓展「AI、資安與雲端三軌併行」的營運策略，為企業數位化管理注入更多創新動能。

隨著雲端服務加速普及，企業對資訊安全的需求日益增加，特別在API技術應用日漸廣泛的背景下，資安需求更顯迫切，根據IMPERVA《The State of API Security in 2024》報告指出，2023年全球API流量已佔整體網路流量的71%，其中金融業以32.5%居首位，因此成為DDoS攻擊的主要目標，佔全產業API DDoS攻擊總量的27.9%，API技術雖然帶來了高效率與靈活性，但也成為駭客攻擊主要切入點，進一步凸顯企業在資安防護上的重要性。

展望2025年，Netron網創資訊將以「深耕AI技術」、「強化資安產品線」以及「進軍海外市場」為三大策略核心，持續推動企業成長邁向新高峰。在AI技術方面，計畫投入更多資源，深化AI在雲端與資安領域外的延伸應用，提升企業數位管理智能化程度。此外，Netron網創資訊也預計擴展在企業四大資安需求：自動化資安維運平台（SecOps）、容器安全防護（Container Security）、API防護（API Security）、專業資安委外服務（Security Outsourcing）等產品線，降低數位化時代下資安風險。

金融業為DDoS攻擊的主要目標，Netron網創資訊計畫投入更多資源於企業四大資安需求，降低數位化時代下資安風險。

Netron網創資訊更宣布除既有香港、菲律賓、越南與新加坡據點外，將進軍泰國與馬來西亞等東南亞新興市場，擴大亞太佔有率。Netron網創資訊總經理吳炳鈞表示，AI、雲端與資安相結合將是未來企業數位轉型的核心驅動力，未來將持續以創新技術與卓越服務，協助企業迎接挑戰並抓住機遇，實現更高效、更安全的數位化部署。