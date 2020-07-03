Nutanix 推出雲基礎架構的遠距管理解决方案

Nutanix推出新的解決方案，讓IT團隊可以在任何場所工作時對其雲端基礎架構進行部署、升級和故障排除。這些解決方案將透過Nutanix Foundation Central、Insights和Lifecycle Manager提供服務，且都將包含在Nutanix 超融合基礎架構軟體中。

新冠肺炎疫情期間，全球各企業的IT團隊為了協助推動遠距工作解決方案時普遍超時工作，且難以憑個人力量完成所有工作。如IT基礎架構管理、故障排除、軟體升級等任務通常需要IT團隊到公司現場的資料中心協助處理。

Nutanix Foundation Central透過Prism介面管理，讓IT團隊能夠隨時隨地使用統一介面完成全球範圍內的私有雲基礎架構部署。在本地快速安裝未配置的設備或伺服器後，Foundation Central就會接管以配置Nutanix節點，並支援安裝Nutanix軟體解決方案。除了支援自動化和集中化部署基礎架構軟體之外，Foundation Central還能夠根據企業業務成長的幅度，隨時輕鬆擴展現有基礎架構的容量。

Nutanix Insights將提供基礎架構健康預測以及自動化支援服務，以精簡全球企業的IT營運任務。這項新服務將分析來自客戶雲部署（包括所有的集群、網站和地理區域）的遙測資料，及識別可能影響應用程式營運和資料可用性的現存、潛在問題。一旦發現問題，Nutanix Insights服務會根據以往最佳IT實踐經驗，以及Nutanix服務全球16,000多家企業而累積的豐富知識提供客製化的建議，進而優化基礎架構的健康水準和效能。

另外，Nutanix Insights服務能夠自動向Nutanix請求支援，自動安排網站可靠性工程師（SRE），還能夠選擇性地收集並上傳和分析所有相關客戶使用紀錄，所有操作皆無需人力介入。初步的系統內部資料顯示，Nutanix Insights能使客戶在不請求技術支援的情況下，解決大約30％的IT系統問題，以更少的客戶支援服務建立更穩健的IT和雲基礎架構。

IT基礎架構的升級已變得越來越複雜且容易出錯，尤其是在涉及多個供應商和產品的系統環境下。為了減少關鍵任務應用的中斷，必須規劃、測試並在非業務執行時間中執行任務，使得升級成本十分昂貴。因此，IT團隊往往會延遲必要的系統升級，而引起安全性的隱憂。

Nutanix Lifecycle Manager （LCM）可實現Nutanix軟體堆疊及設備韌體的一鍵式無間斷升級，升級期間不會造成任何的軟體或基礎架構停機。LCM能夠自動判斷任何軟體和韌體的相關性並安排升級的優先順序，以完成整個升級過程的編排，進而提升基礎架構的安全性和彈性。與其它的Nutanix解決方案一樣，LCM能夠隨時隨地管理全球Nutanix環境。