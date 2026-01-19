HPE 擴展網路與伺服器產品組合

HPE宣布擴展其針對零售市場的產品組合，協助企業全面提升營運環境的連線能力、安全性、洞察力與效能。此次擴展的解決方案能協助零售業者，在後勤辦公室、倉儲、前端門市櫃台與路邊取貨等各個場景中，更有效管理交易、資料與購物體驗。

在全美最大零售業聯盟展NRF 2026: Retail’s Big Show展會上，HPE展示了其擴展的零售解決方案，結合部署於分支與邊緣環境的HPE Aruba Networking CX交換器自主式網路與Mist AIOps，以及核心層的最新HPE Nonstop解決方案，展現安全且具備韌性的連線能力如何支援零售現代化。這些解決方案同時整合HPE的AI原生洞察與保障，協助零售業者具備支援門市營運與現代化客戶體驗所需的網路效能。

HPE Nonstop Compute NS9 X5與NS5 X5解決方案專為高度重視不中斷運作的環境打造，協助零售業者在尖峰需求期間，仍可維持交易持續運作與資料可用性。此外，HPE Aruba Networking CX 6000交換器系列新增8埠機型，採用小巧且完全靜音的設計，可靈活部署於結帳通道與天花板夾層等空間。

HPE園區與分支機構執行副總裁暨總經理Sujai Hajela表示，在現代零售環境中，每流失一筆交易，都可能意味著失去一位顧客，甚至損害品牌聲譽。HPE結合強韌的邊緣連線能力、自主式AI原生營運模式，以及具備容錯能力的運算架構，為零售業者提供滿足當前與未來消費者需求所需的洞察、自動化與保障，為產業樹立更高標準。這套統一的基礎架構匯集了HPE的關鍵解決方案，協助零售業者在大規模環境中實現不中斷營運與一致的效能表現，並在每一筆交易、每一次體驗都至關重要的新零售時代中，建立品牌信任。

透過強化門市邊緣架構、提升使用者體驗的可視性與商業洞察力，HPE從顧客互動端延伸至核心營運系統，全面滿足零售業者對高可用性、安全性與擴展性的需求，並推出多項全新創新技術，包括：

商業洞察：HPE整合Marvis虛擬網路助理與HPE Juniper Networking Premium Analytics，進一步擴展Mist AIOps平台對零售業的洞察能力。透過將位置智慧功能與網路效能資料結合至Marvis的自然語言介面，並加入互動行為與人流分析，協助零售業者從被動的疑難排解，轉為主動的決策制定。這讓IT、營運與行銷團隊得以快速取得可行的洞察，加速回應市場變化、達至最佳化營運流程，並提升客戶體驗。

邊緣連線：HPE Aruba Networking CX 6000交換器系列新增8埠乙太網路供電（PoE）與非PoE機型，能為銷售點（POS）終端機、物聯網（IoT）裝置與員工系統提供安全的網路連線。相較於現有的解決方案，新一代交換器提供更高的PoE容量，可支援無線基地台、攝影機及感測器等現代化零售裝置，讓零售業者在不需重新建置網路基礎架構的情況下，部署數位看板、智慧結帳與門市端即時分析等新服務。同時，透過進階遙測、IoT偵測與完整的系統監控，可支援自主式網路營運、降低連線中斷風險，並提供更準確的能源使用洞察。

使用者保障：HPE Aruba Networking User Experience Insight（UXI）可整合至HPE Aruba Networking Central中，作為企業推動網路現代化時的預警系統。UXI感測器支援Wi-Fi 7，能在問題影響使用者前，預先識別因網路升級或架構變更所衍生的潛在故障，避免因連線問題導致營收損失。搭配代理程式使用後，這些感測器可讓IT團隊全面掌握終端使用者的活動，進而建立網路效能基準、持續測試網路健康狀況、追蹤趨勢，並為裝置增長與AI原生使用情境做好準備。

