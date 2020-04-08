D-Link Wi-Fi 6 新品重磅登場！多款 802.11ax 無線路由器上市

D-Link友訊科技宣佈採用802.11ax無線標準（Wi-Fi 6）的無線路由器系列正式上市。新一代802.11ax Wi-Fi（Wi-Fi 6）是Wi-Fi 技術的次世代標準，Wi-Fi 6又被稱為AX或802.11ax。D-Link共推出三款Wi-Fi 6無線路由器，包括入門款的DIR-X1560、進階款的DIR-X1860、和高階款的DIR-X5460，採用最新802.11ax無線標準（Wi-Fi 6），搭載多核心處理器，能有效強化傳輸運算的能力。

D-Link Wi-Fi 6無線路由器新品最大的特色是具備OFDMA及雙向MU-MIMO的技術，其中OFDMA技術可以將數個屬於不同裝置封包集結起來，透過分段分時方式同時將這些封包發送給這些連結裝置，因此可以節省裝置等待接收的時間，大幅提升連線品質，完美解決網路延遲問題。此外，透過雙向MU-MIMO技術可以有效分配網路流量，在高度擁擠的網路環境之下，大幅優化了網路範圍、承載量及性能，完整地支援多裝置同時高速連網體驗，並且搭載高功率的規格和高增益天線，全面增加無線網路的覆蓋率，為使用者打造極致流暢的飆網體驗。

隨著近期遠距辦公的需求日益倍增和智慧裝置的普及，越來越多人在家使用語音助理、掃地機器人、無線攝影機等裝置，加上網路串流的應用，用戶對於高速穩定網路的需求逐年提高，以高階款的DIR-X5460為例，支援1,024-QAM，而雙頻傳輸速度最高可達5400Mbps（2.4GHz頻寬600Mbps／5GHz頻寬4,800Mbps），不論是居家上網需求，在家上班、線上教學和視訊會議等，D-Link的Wi-Fi 6系列無線路由器可以完美的符合各個族群使用需求。

802.11ax無線標準亦具備節能省電的全新目標喚醒時間（TWT）功能，能調整每個裝置連網的時間，而在裝置無連網時也會進入睡眠模式，減少數倍耗電量，有效延長裝置的電池壽命

全新Wi-Fi 6無線路由器系列也具備靈活的設計，除了支援VPN伺服器之外，也適用MOD。其中DIR-X5460更支援各一組USB2.0和USB 3.0連接埠，可輕鬆讓用戶進行網路儲存或無線備份。更棒的是，此產品可支援Google語音助理，僅需動動口即能管理網路功能。