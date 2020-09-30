展碁國際聯手Adob打造全方位銷售服務

展碁國際成為Adobe公司在臺灣區的分銷商（Distributor），展碁國際將會負責Adobe在台灣之Adobe Document Cloud文件解決方案和Adobe Creative Cloud雲端創意桌面解決方案於商業、政府以及教育機構之客戶服務營運。

展碁國際的服務涵蓋雲端、個人電腦、資安產品等多種解決方案。提供最完整的產品代理，以及最完善的服務機制，在資訊產品通路的市場上將資訊流、物流、服務流及輔銷流發揮到最大的效益，用以創造原廠、經銷商，和企業／消費者的最大利益。還可進一步整合軟、硬體、技術支援等，打造全方位銷售服務，讓企業能專注應對瞬息萬變的國際市場，滿足Adobe市場開發的期望和目標。

展碁國際總經理林佳璋表示，以往企業的軟、硬體供應商迥異，往往造成管理上的沈重負擔，也無法取得更多優惠活動。展碁國際除可為企業提供一站式購足服務外，還將運用全台灣的綿密服務體系、技術與經驗兼具的技術團隊，整合雲端租賃產品如微軟，卡巴斯基等防毒領域結合各地經銷商、系統整合商，共同為客戶提供全方位技術與銷售服務。

隨著軟體訂閱制服務興起，不少經銷商在管理客戶的軟體授權上，都面臨極大的工作負擔。為此，展碁國際針對經銷商開發全新的授權管理系統，方便合作夥伴掌握用戶的授權狀況，同時也還將提供加值服務、雲端整合服務等多元方案，鼓勵企業提早辦理續約。此舉，可望創造Adobe、展碁國際、經銷商、企業用戶等四贏的局面。