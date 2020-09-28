趨勢科技：百萬網路詐騙網址橫行台灣，在地化網路詐騙推陳出新

根據趨勢科技發現指出，2020年截至8月底，台灣偵測到詐騙網址數量竟已高達170萬，其中與疫情相關如口罩預購、振興券等主題，皆為駭客所利用來進行詐騙；且日前大量名人、網紅粉絲專頁遭駭的事件，仍持續延燒中，陷阱之多實在讓人防不勝防！

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，今年受到疫情影響，民眾對於網路的使用度及黏著度大幅提升，事先防禦的概念實在非常重要，民眾面對駭客千萬不能靠運氣，唯有預作準備並且相信專業，才能避免羊入虎口，損失了寶貴的個資、金錢與時間。趨勢科技投入網路安全專業領域數十年，一直不斷致力於提升全民資安意識，希望透過更真實貼近消費者生活的方式，提醒民眾對資訊安全的重視，透過產品功能上的持續進化，來幫助大家面對每日生活中環伺且多變的網路危機！

趨勢科技PC-cillin 2021 雲端版不僅能防毒、防駭，還能保護個資、防範網路詐騙，全面保護電腦和手機安全，讓消費者資安防護再升級，不用擔心落入駭客陷阱：

】假粉專、釣魚網頁一一擊破：大幅強化對於詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力！獨家「詐騙剋星」功能，提升未知詐騙簡訊偵測力，即時偵測惡意網址作出精準判斷；獨家影像掃描功能，讓用戶簡單透過手機快照截圖，快速檢查影像中網址安全。此外針對駭客最愛使用的釣魚手法，也能透過網頁特徵與網址比對技術，即時封鎖假冒的登入網頁，瞬間擊破。 多層防護再進化：PC-cillin 2021 雲端版採用多層式防禦技術，融合最先進的AI人工智慧，自動偵測精準抵禦，防範各種未知網路威脅。「勒索剋星」功能可即時阻擋勒索病毒加密，隨時保護重要檔案和照片影片，全面守護上網裝置與個資安全。 無論疫情宅家、或零接觸行動支付 都能安心購物：安心Pay功能提供多重線上交易防護，無論瀏覽購物網站或使用網路銀行，可即時阻擋以竊取交易資料為目標的惡意攻擊，防止重要個資被竊。「安心Pay行動版」為網銀與金融APP進一步增加安全性，防範假Wi-Fi劫持、覆蓋式惡意APP攻擊和裝置漏洞等，無論疫情宅家遠距購物，或使用行動支付落實防疫零接觸，都不用擔心落入駭客陷阱！ 全球獨家主動式雲端截毒技術，讓電腦無負擔更輕快：PC-cillin 2021 雲端版效能輕省，更有專為玩家設計的「無干擾模式」，在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，將自動開啟無干擾模式，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或Line等應用程式，不干擾遊戲進行且仍可獲得安全防護。

藝人海芬出席記者會，透過分享自身粉專被盜經驗，呼籲民眾網路安全需要事先預防！

趨勢科技資深產品行銷經理朱芳薇說明，駭客不但全球化，更懂得在地化！攻擊與詐騙手法會隨著不同流行的時事主題而不斷更新，民眾的防範意識也必須有超前部署的概念。近年來我們除了觀察到病毒仍然猖獗，在台灣甚至出現了結合在地時事的詐騙現象，例如與疫情相關的假口罩詐騙、宅配簡訊詐騙、振興券詐騙等，甚至是大量名人、網紅粉絲專頁遭駭事件，這些都是駭客精心量身打造的陷阱，目的就是要利用熱門事件或名人粉專光環快速吸引受害者上勾。面對幾乎秒變的網路威脅環境，民眾靠一己之力實在很難抵擋，與其擔心無法時時留意這些新的攻擊或詐騙手法，何不就放心交給專業，PC-cillin 2021雲端版防毒、防駭、防詐一次為你全面守護。