NetApp 收購 Spot 強化雲端應用

NetApp宣佈，已簽署最終協定，將收購公有雲運算管理和成本最佳化的業者Spot，以在應用程式驅動型基礎架構（Application Driven Infrastructure）領域建立領導者地位。

數位化轉型是企業的首要任務也正加速發展。公有雲可提供適應這種數位化新常態環境所需的速度和靈活性，協助企業運用新的工作模式、互動來執行業務。但未經最佳化的雲端造成成本高昂，並拖累業務轉型速度。為了應對這一挑戰，應用程式驅動型基礎架構可轉換應用程式的工作負載模式，為儲存和運算提供最佳化的效能和成本，同時也在符合服務級別協定（SLA）與服務級別目標（SLO）的合約前提下完成。

NetApp和Spot提供的最佳化應用程式驅動型基礎架構，將協助客戶節省多達90％的計算和儲存於雲端的費用，這些費用通常佔雲端總支出的70％，並有助於加速公有雲的採用。

Spot提供可視性和自動化工具組合，可在保持SLA和SLO的合約目標的同時，推動單一平臺工作負載的持續優化。這使開發維運（DevOps）、雲端維運（CloudOps）和財務營運（FinOps）團隊擺脫管理、擴充、調整和優化雲端資源的的負擔和複雜性，因此可以在預算成本控制下專注於業務創新。

NetApp和Spot將共同建立一個應用程式驅動型基礎架構，使客戶能夠利用Spot的「即服務」平臺，更快地將更多應用程式部署到公有雲，幫助擁有企業應用程式的傳統IT買方、雲端原生工作負載和資料湖（data lake）的運算與儲存持續最佳化。

NetApp公有雲服務資深副總裁兼總經理Anthony Lye表示，速度，是現今公有雲新的服務衡量標準。但是資源閒置和過度配置所帶來的公有雲浪費，對客戶造成日益嚴重的問題，也減緩了更多公有雲的採用。結合NetApp領先的區塊式、檔案式和物件式共享儲存平臺與Spot的運算平臺，將提供首屈一指的解決方案，以持續優化原生雲和傳統工作負載的持續成本。這些都能讓客戶感受最佳效益，並持續在公有雲上部署並執行更多業務。