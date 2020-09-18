擔心企業機密資料外洩？Openfind 提供檔案分享 DLP 方案

因應檔案傳輸或分享的安全需求，Openfind ArkEase Pro（AEP）除了透過防毒引擎與獨家偵測勒索軟體降低威脅，更可藉由完整的log與稽核功能，以及分享的期限、下載次數及存取權限的管控等機制，大幅降低資料傳遞過程中的風險。

年初以來席捲全球的疫情影響許多企業營運，為減少衝擊，不少企業展開遠距辦公等應變措施，儘管近年行動辦公、BYOD及雲端化等需求激增，企業早應建置符合安全管理要求的檔案同步與分享系統，但事實上很多組織依舊仰賴FTP、Email等傳統模式，不僅操作不便且潛藏資安疑慮，而此次疫情正使得企業資訊分享的盲點益發突顯無遺。

企業檔案進行分享時必須設限，否則隨時可能成為機密外洩的破口，有鑑於此，Openfind ArkEase Pro提供的稽核功能，便可透過審核程序，針對所有即將進行交換的檔案執行過濾，確認是否夾帶重要檔案或機敏個資，進而依據既定規範，對交換行為予以阻擋或放行。更重要的是，分享的檔案都具備完整log紀錄，所有檔案分享、設定及存取必須要有記錄備查；無論任何人對檔案做出新增、修改、刪除或分享等動作都可詳盡追溯，確保往來資訊在溝通過程中獲得最完整的保障。

再者，AEP在檔案儲存及傳輸的過程皆會加密，所以不論駭客或內賊意圖在檔案交換過程中竊取資訊，也無法窺探箇中機密；加上使用者在分享重要檔案時皆可設定密碼存取，搭配嚴謹的權限設定，確保相關檔案僅供預覽、無法提供下載。而無論是專案小組報告或是跨部門案件進度等需要同時線上編輯，AEP提供的共編功能，也能直接進行線上協作，更可針對檔案或資料夾設定浮水印與騎縫章，真正落實機敏檔案不落地。

網擎資訊的ArkEase Pro作為企業完整的檔案平台系統，也提供各項應用，協助企業建置完善的資訊平台。網擎資訊執行長廖長健表示，Openfind的軟體未來將拓展為多邊平台，透過持續與專業夥伴合作研發，以AEP檔案平台為媒介，連結廣大的客戶群，提供諸如遠端共編、檔案稽核、智財存證⋯⋯等多元價值，滿足各產業客戶在數位轉型下的最新需求。