HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽來了！

智慧城市潛在商機龐大，根據國際市場研究公司Frost & Sullivan預估，2025年全球智慧城市商機將達1.56兆美元，為培植台灣新創團隊站上國際舞台，由經濟部工業局主辦，資策會執行的HackIDB競賽盛大展開，2020年再度攜手NVIDIA，舉辦「HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」，即日起舉凡AIoT的各式視覺化解決方案皆歡迎新創公司投件參賽，競賽過程勢必引起市場注目，有利於解決方案導入市場，為新創公司找到商機出海口。

HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽以「Metropolis智慧城市」為主題，為讓智慧科技更貼進國人生活日常，廣邀新創團隊將現有解決方案或產品帶來評選，秉持為新創團隊開拓商機初衷，競賽將邀請台灣智慧顯示多媒體協會、緯創資通、研華等智慧城市產業應用代表擔任業師，進一步整合競賽資源及新創公司解決方案，挖掘具備國際發展能量的新創團隊，加速進入市場。

經濟部工業局指出，HackIDB競賽今年來到第三屆，其競賽宗旨一直以可以進行商業化、對產業發展有助益之創新應用合作為導向，透過經濟部電子資訊國際夥伴IPO平台，邀請國際大廠共同合作，及國內產業有需求之業者共同參與，協助新創公司拓展領域並帶來實質商業合作機會。

此次競賽特別擴大新創解決方案之合作範圍和展示機會，獲勝隊伍除了可直接進入GTC Taiwan 2020舞台展示，政府也將持續協助績優方案曝光，藉由國際級的參展盛會，協助臺灣新創公司站在巨人的肩膀邁向國際市場。

HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽即日起至4月17日截止收件，預計4月底將公布入圍名單，並輔以決賽展示與評選，入圍公司即可免費獲得NVIDIA嵌入式Jetson Nano套件，以及技術、商機交流工作坊。歡迎全台優秀新創團隊踴躍參與。