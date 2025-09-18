APMIC 推新地端 AI 平台 PrivStation 助企業打造特化模型、強化隱私合規

企業自主AI解決方案品牌APMIC宣布推出全新地端部署AI產品 PrivStation，專為政府、金融、製造等高敏感產業設計，協助企業在確保資料主權與隱私安全的前提下，加速AI部署與落地、打造特化模型，已獲得近百位企業客戶申請第一波產品測試。同時，APMIC台灣市場過去一年創下營收年增119%的佳績，並隨著美國辦公室啟動與展開日本、東南亞布局，持續致力為全球打造安全可信的地端AI解決方案。

根據Verified Market Reports預測，地端AI平台市場規模估值預計在2024年至2033年間從15億美元成長至47億美元，年均複合成長率（CAGR）為15.5%；其中北美市場預計至2026年全球市占率達42.7%。APMIC也已率先展開海外策略性布局，繼2024年宣布進軍美國市場後，於2025年8月正式任命陳尹鈞（Ian Chen） 為美國總經理，專注推動北美市場與策略夥伴發展。APMIC亦規劃於2027年成立日本與東南亞辦公室，逐步擴大海外版圖，客戶數量增加160%，將APMIC的產品推向國際舞台。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，隨著各國政府將『主權AI』列為重點投資，AI地端部署已成為無法忽視的國際趨勢。APMIC在台灣累積的技術與市場基礎，正是我們邁向國際的跳板。隨著美國、日本與東南亞的布局展開，我們將持續強化地端AI的戰略定位，協助企業與政府在高度敏感與嚴格監管的環境下，依然能安全掌握AI，並把它轉化為推動業務創新與產業升級的核心力量。

根據KPMG最新調查，企業對資料隱私的關注度在一季內從43%飆升至69%，已成為挑選供應商的首要考量之一。在此趨勢下，APMIC正式推出PrivStation，一個專為製造、政府、金融與B2C服務業等高敏產業打造、並可依需求開發特化模型的地端AI平台，目前已獲得近百位企業客戶申請第一波產品測試。PrivStation可為金融業整合企業內部知識與企業內稽內規，提供即時、精準的產品解說、流程引導與合規建議；實際應用方面，APMIC亦已協助台北市地政局推出「預售屋契約智能問答Hi Landy」，率先導入AI辨識與法規解釋功能，支援語音與拍照查詢，已獲得單月超過500筆使用量。

PrivStation內建NVIDIA NIM高效推理模型，融合視覺語言模型（VLM）與Multi-Modal RAG技術，可處理Word、TXT、PDF、HTML及多種圖片格式，並針對複合型PDF表格提供強化處理，確保知識管理與應用的完整性。PrivStation設計針對產業痛點提出三大解法，包含解決AI黑箱問題，回覆必須附帶原始文件對照與標註，確保可追溯、合規；透過直覺化No-Code平台CaiGunn結合可進行二次開發深度串接的API工具PrivAI，降低導入技術門檻；並全面支援 NVIDIA Blackwell系列晶片（RTX PRO6000/B200、B300），幫助企業確保效能與成本平衡。

APMIC共同創辦人暨營運長張書銘表示，因應全球主權AI浪潮，各地政府與高敏感產業對資料隱私與合規性的要求日益嚴格。我們推出的PrivStation，將敏感資料真正落地於地端環境，讓企業不再只是被動追趕技術，而是能以最安全、可控的方式掌握AI，並將其轉化為推動業務成長與產業升級的關鍵動能。