趨勢科技成為 McLaren F1 車隊官方合作夥伴

趨勢科技宣布成為麥拉倫一級方程式車隊（McLaren Formula 1 Team）的官方合作夥伴，雙方合作將從2025下半賽季展開。

趨勢科技致力於協助如麥拉倫車隊（McLaren Racing）等高速運作的企業，透過保護營運系統與敏感資料，確保其在競速與資安方面持續領先。

McLaren Racing商務共同總監Matt Dennington表示，我們非常高興趨勢科技加入McLaren F1車隊的官方合作夥伴。一直以來，他們在電動賽車領域的資安支援對我們至關重要，我們期待在此堅實基礎上，雙方繼續攜手邁向下一階段的合作。

在現代賽車運動中，資安已成為不可或缺的一環，毫秒之差與數據表現往往是勝負關鍵。此次合作將兩個以創新為核心的品牌緊密結合，共同致力於在快速變化的環境中提供安全保障。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，與McLaren Racing合作代表的不僅是贊助，更是雙方理念的契合。我們都致力於在各自領域中追求卓越，以速度、安全與以客為尊的創新精神，創造深遠影響。我們非常期待這段旅程，並攜手在瞬息萬變的世界中自信領航。

根據合作內容，趨勢科技將於F1賽季期間，透過一系列高互動的活動與McLaren車隊合作，提供客戶與夥伴頂級體驗，並深入交流資安創新與領導力，全面展現「Trend Experience」的品牌價值。