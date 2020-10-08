Hitachi Vantara 新版超融合基礎架構統一雲端管理

Hitachi Vantara發布最新版本的日立統合運算平台（Hitachi Unified Compute Platform, UCP）HC與日立UCP RS，為其超融合基礎架構（HCI）產品提供進階的新功能，協助客戶使用日立HCP Advisor快速進行配置，並為SAP HANA工作負載提供獲認證的支援。

日立最新的HCI解決方案結合了雲端基礎架構管理功能與互通性，讓客戶在傳統儲存架構、HCI驅動的混合雲與公有雲中能順暢轉移。最新版本也為混合雲提供更簡便且可擴充的運作基礎，讓需要更多資料中心資源的客戶，能迅速擴充其資料中心架構。

透過更強大的自動化與智慧化功能，企業可以在多種使用案例中加速創新、提高生產力並降低總持有成本（TCO），例如混合雲、SAP HANA等關鍵業務應用程式、虛擬桌面基礎架構（VDI）與DevOps等。

Hitachi Vantara的HCI組合，可藉由強化的0-2日管理功能執行更新作業，其中包括已升級的生命週期管理能力，可在不中斷運作下升級完整的 HCI 堆疊，包括 IP 和 SAN 網路交換器。藉由這些最新功能，客戶可以獲得：

統一的雲端管理能力：客戶可以自由建立雲端基礎架構，並在內部和公有雲之間順暢移動工作負載與資料。相較於以往的HCI管理工具，日立UCP Advisor能提升80%的配置速度，並降低管理複雜度。

可擴充的效能：新的HCI獲得更高效能、擴充性與密度，及更快的擴充資料中心資源，以滿足關鍵業務應用的需求，並降低營運支出，達到更低的總持有成本。新HCI平台為HCI上的SAP HANA工作負載提供獲認證的支援，並採用英特爾Cascade Lake Refresh Xeon處理器，以提升工作負載整合的效能，同時避免爭奪資源的問題。日立HCI解決方案透過自動化與資料效率技術，可以協助客戶降低資本支出（CapEx）與營運支出（OpEx）。

更簡便的付費模式：Hitachi Vantara的EverFlex服務為UCP系列及Hitachi Vantara所有產品組合提供簡單、靈活且完整的取得選擇。透過依使用量付費的模式，讓IT支出與業務使用需求保持一致，並利用隨用隨付的方式減少20%的成本支出。也可以使用預先驗證與最佳化的組合和入門套件（包括遠距工作解決方案）加快進入生產環境。

無庸置疑，新型冠狀病毒將對全人類的工作與生活方式造成長久的影響。對IT而言，這意味著需要透過聯合的協作方式，支援更廣大的行動與遠距工作者，和更重視基礎架構的彈性復原力與資安防護，以及加速推動數位轉型，Hitachi Vantara數位基礎架構總裁Bobby Soni表示。Hitachi Vantara正迅速制定相關策略，以支援技術長及其團隊，透過超融合基礎架構解決方案，幫助企業簡化數位基礎架構管理，及更快適應疫情造成的新現實環境。