KKStream 首創 VOD 自動精準剪輯系統　串流直播即時剪輯

KKBOX集團旗下提供影音串流技術服務的KKStream，獨家研發技術獲美國、日本、台灣專利肯定！獨家研發的按主題編碼技術（Per-Title Encoding, PTE）和感知串流引擎（Perceptual Streaming Engine, PSE）解決方案，是影像串流的核心技術，能夠最佳化影片檔案傳輸流量，藉此大幅減少串流平台的營運成本。

KKStream技術團隊經過三年的研發成果，在台灣與國際上獲得專利肯定！影片優化處理系統及方法是擷取自PTE解決方案，利用AI自動辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，有效降低OTT平台業者的營運成本。

位元率優化系統及方法則是基於影像增強技術PSE，可用來強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質，能讓觀眾輕鬆觀賞絕佳的串流影像品質，兩項技術結合（PTE+PSE），更可以幫助平台業者降低80%傳輸成本，用較低的流量享受更高的影像品質。

長期經營日本市場的KKStream，為最大有線電視公司打造出OTT串流平台，同時整合AWS Media Service，建構出複雜且龐大的Linear Streaming解決方案，其中更開發出能細分千分之一秒畫面的VOD自動精準剪輯系統，在電視節目直播結束後，即時剪輯出VOD並立即上架節目。比起過往人工處理，要將影像內容按照下載、剪接、輸出、轉檔到上傳的階段進行作業，這樣的步驟耗時耗力，也無法同時應付多檔節目。

在VOD自動精準剪輯系統的技術下，整個流程全自動化，不但節省人力，更有效縮短節目上架時間，透過雲端運算還能夠同步處理大量的節目剪輯上架，滿足日本市場超高規格的需求，同時讓訂閱會員可以透過各種智慧型裝置，輕鬆隨選喜愛的節目觀看。