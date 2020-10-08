全快閃儲存設備如何賦能企業並加值應用效益

隨著企業擷取和儲存的資料量持續增加，以及資料型態、服務性質的改變，過去傳統的 IT 儲存架構，已經無法滿足企業服務資料存取速度的要求，具備低延遲、高IOPS效能特性的全快閃儲存陣列（AFA，All Flash Array）也因此成為近年備受關注的新興儲存技術。

在技術上固態硬碟效能瓶頸有所突破，價格也連帶更加親民，根據一份臺灣企業儲存大調查預估，2020年企業之於全快閃儲存陣列及混合儲存陣列採用率約可達五至六成。目前全快閃儲存在企業市場上已更為普及，且主要可以看到三種面向的應用。

根據 IDC 統計，非結構化資料已占了所有數位資料約8到9成，在物聯網趨勢下，企業也面臨處理非結構性資料的挑戰，除了處理更大量的資料之外，也需要更即時地分析、處理，從過往僅需把資料「存」起來，現在則是發展成快速交換資料的「用」。

例如， Palmaz Vineyards 是一座位於美國加州的葡萄酒莊，擁有一套自主開發的機器學習演算法，用於分析環境因子、發酵速率等各種釀酒數據，但光是一個發酵桶每小時就會帶來1GB的數據，大量數據的增長加上過去的儲存選項昂貴無法負擔，進而減緩了他們的創新速度，這座葡萄酒莊於是導入 Synology 全快閃儲存設備，透過其高性能IOPS，即時處理70%的數據存取和運算，因而大幅提升資料的可擴充性、存取速度以及可用性。

全快閃儲存陣列適用於大量虛擬化環境、桌面虛擬化（VDI）與資料庫等應用，目前不少產業如金融業、醫療業將其應用在既有業務的加強，如每月財報、訂單的統合計算、網頁回應速度、資料庫檢索等。尤其是導入到關鍵資料庫時，能大幅提升處理效率，協助企業突破營運效能瓶頸。

以台新金控部署經驗為例，根據相關法規，所有分行單位開戶、基金交易、外匯下單、保險等作業皆仰賴由中央人力資源處提供的資料驗證服務。台新金控就透過將核心系統資料庫轉移到全快閃儲存平台，讓平均每秒交易次數（TPS）從原本的56提升到 380 ，來滿足各分行近 8,000 多名員工大量、即時的查核需求。

醫療器材公司泰博科技也透過將PLM、ERP等核心系統轉移到Synology全快閃儲存設備上，解決資料庫效能不彰的問題，由於IOPS的大幅提升，讓ERP資料庫的存取效能提高約10倍，除了讓財務部月結更有效率，也讓其他部門能同時執行所需的應用服務。

許多影視、動畫產業單位也已經部署全快閃儲存作為標準 IT 配備。例如，影視特效公司兔將創意影業早在2017就透過AFA的超高讀寫效能，有效解決多台採用高階特效軟體的工作站對於高IOPS讀寫需求，為產製流程的效率與流暢度帶來極大改善。

另外，像是國家高速網路中心算圖農場，於2018年面臨到資料從2D轉成3D的質變挑戰，為了將影像工作製程全面雲端化，並提供全國影像製作團隊線上3D影像算圖服務，也透過AFA來提升儲存端I/O表現，除了能同時乘載多組用戶製作影視作品，也加快啟動算圖工作時的速度、縮短等待時間，資料複製速度從過去約四十分鐘縮短到幾分鐘內完成，整體效能估計提升三到四倍。

日益成長的資料量，以及企業持續改變的資料型態與服務性質，正在改變傳統 IT儲存架構，那麼企業又應該如何選擇適合自己的全快閃儲存設備呢？

Synology資深技術顧問莊濟任便建議，企業應首要擺脫廠牌迷思，綜合考量設備的效能成本跟效益。例如，許多主流儲存設備廠商主推高I/O規格，單台伺服器可供近百萬級IOPS效能，但企業實際上應用卻不需要如此高的 IOPS，導致落入效能空窗與預算浪費等陷阱。

企業應先掌握自身應用所需I/O。舉例來說，ERP、資料庫、郵件伺服器服務對系統效能要求較高，所需效能落於1,500-2,500 IOPS之間；常見網頁服務或軟體開發對 IOPS 需求區間約為 100-250 IOPS 不等。綜合評估需求後，再設定benchmark進行初步篩選，並實作POC實際測試驗證每單位I/O成本是否符合期待、資料保護等相關功能是否可因應不同階段需求等，以現實應用需求評估導入，方能有效運用企業資料並發揮其最大的效益。

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