面對疫情人心惶惶！趨勢科技呼籲民眾共同對抗假訊息蔓延

新冠肺炎疫情持續，民眾除落實防疫措施外，也需慎防疫情相關的假訊息傳播。趨勢科技建議民眾確認所收到的訊息真實性，共同協助讓假訊息止步。根據趨勢科技防詐達人統計，自疫情爆發以來，光二月份所偵測到的假消息數量即高達20萬次，暴增203%。其中與口罩、疫情相關的詐騙、假訊息及未經官方認證的謠言層出不窮，民眾在接收疫情相關訊息時，難以快速辨別訊息的真偽。

民眾如果被騙，除了錢財損失，甚至可能因為轉傳假消息，造成自己及朋友的不安及困擾。對此，趨勢科技防詐達人點出近期常見的疫情假消息警示，協助民眾在分享訊息前，可以提前檢視並把關訊息的真實性。

根據趨勢科技防詐達人統計，臉書詐騙網址偵測數量在近一個月暴增250%，以散播疫情相關的假訊息或是一頁式購物網頁為大宗。

除了臉書詐騙網址，不肖份子甚至設置假冒官方的粉絲專頁或LINE帳號，假裝以官方的名義發送各種假訊息混淆大眾。趨勢科技防詐達人近期觀察到有不肖分子冒充知名品牌的粉絲專頁，謊稱可以預購口罩，民眾一旦留言下單或分享，個資與金錢即有可能被竊取。

近期各大社群平台不論LINE或臉書，開始大量流傳著針對疫情的不實謠言。趨勢科技防詐達人統計，近三個月偵測到前三名未經官方認證的謠言分別為「這是每天＃COVID-19感染的情況，請大家注意」，內容大致描述感染新冠肺炎第1至3天會發生什麼症狀。第二名為「今天開始10天台灣正式進入武漢肺炎關鍵期？」，假冒政府官方公告台灣正式進入武漢肺炎10天關鍵期，但衛福部並沒有發布此相關公告。第三名則是「港大袁國勇醫生一席話？喝50-80cc溫水的流感謠言」，假冒港大袁國勇醫生指出每次喝 50-80cc 的溫水可以預防肺炎，然而衛福部已澄清此謠言並沒有相關醫學研究可證實，袁國勇醫生本人也出面解釋此訊息並非出自於他的言論。

趨勢科技防詐達人提醒民眾，面對現今詐騙、謠言、假訊息滿天飛的現況，最重要的是要多方查證，謹慎以對。趨勢科技建議民眾在接收訊息時，可採取以下三步驟，防止自己成為假訊息傳播的媒介：停一停，看來源；傳訊息，判真假；假訊息，要舉報。

除了透過趨勢科技防詐達人LINE官方帳號協助，也可透過防詐達人臉書版協助防範假訊息 ! 當民眾滑臉書發現可疑訊息時，可直接傳送給趨勢科技防詐達人臉書版辨別真偽，透過良好的網路素養一起相挺安心防疫。