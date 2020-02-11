Palo Alto Networks 2020年資安趨勢預測

為了解決這一個日益嚴重的問題並保護資料，監管機構展開實施更嚴格的個資法，例如建議公民在其原國籍國存放資料的法律。預測將有更多的規範限制跨境資料流通，特別是公營部門。

許多這些新法規將管理公民的跨國行為資料，特別是對影響跨國公司的高規格漏洞頻繁出現的情況下。為應對此一現象，企業可能會在本地建立更多資料中心。不過，對企業而言，重要的是要瞭解到建立當地化的資料中心不一定等於資料安全，因為各個終端用戶或企業之間的聯結越來越緊密，且容易受到全球事件的影響。