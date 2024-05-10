趨勢科技協助企業防止 AI 遭誤用與外部濫用

趨勢科技在其網路資安平台上推出強大的AI輔助功能，不僅助企業保護AI在其組織內的使用，更能妥善管理大規模導入新式AI工具的相關風險。

趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺在本週於美國舊金山舉辦的RSA Conference 2024大會舉辦當下為趨勢科技領先市場的網路資安平台擘劃新的方向，並表示，偉大的科技進展總是伴隨著新的資安風險，就像雲端以及其他已經見證的每一項科技躍進一樣，AI時代的承諾唯有在安全防護下才能發揮力量。趨勢科技平台的最新功能將為資安團隊帶來全新的效率，並提供AI使用上的重要指引」。趨勢科技研究員也於大會上發表兩場有關AI威脅情報的演講。

今日，趨勢科技正推出全新功能來保護企業內每一位存取公有或私有AI服務的使用者。這些囊括在Trend Vision One—Zero Trust Secure Access（ZTSA）中的新元素，將延續趨勢科技率先聚焦AI服務安全的領先地位，除了保護在企業內存取這些服務的人員，同時為企業帶來益處包含：

集中管理員工對AI應用程式的存取與使用

透過及時檢查來防止資料外洩與惡意的注入攻擊

藉由內容過濾來達成法規遵循要求

防範大型語言模型（LLM）攻擊

憑藉多年使用AI來提升企業防護的經驗，Trend Vision One最新推出的功能有助於管理使用AI時人員所造成的風險。它們將以附加功能的形式來強化原本通過市場考驗的功能，例如：情境化警報、解讀複雜腳本、支援威脅追蹤查詢來消除登入憑證網路釣魚、推薦客製化回應動作等。

此外，趨勢科技專家也針對「美國網路資安與基礎架構安全局」（US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA）的「零信任成熟度模型」（Zero Trust Maturity Model，簡稱ZTMM）提出一些指引作為其修改的參考，該模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。

Enterprise Strategy Group首席分析師Dave Gruber表示，除了制定及修改AI治理政策之外，資安團隊還需要一些有效的機制來發掘、監控及建置AI使用的管控，不論在個人層次或企業層次。像趨勢科技這樣的資安廠商，不僅在AI的使用上已有很長的歷史和經驗，且持續提供解決方案以監控和建置網路、網站及雲端控管，因此非常適合協助資安團隊快速導入AI，在安全的防護下加速實現業務目標。

趨勢科技嚴格奉行負責任的AI，並且相信所有資安廠商都有責任確保技術的開發與使用必須在道德、透明與負責的方式下為之，像這種AI相關的風險，也同樣適用於資安廠商。

身為全球執法機關與安全諮詢委員會所信賴的合作夥伴，趨勢科技很驕傲地針對CISA的零信任成熟度模型（ZTMM）提出了一些指引，該成熟度模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。