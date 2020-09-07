Canon 高速噴墨複合機 WG 系列　創造永續環境

Canon推出環保高速噴墨複合機WG系列擁有滿足多樣化需求、低耗能、低汙染等優勢。新研發的噴頭技術和顏料墨水，四色墨水成分快乾，能防止紙張捲曲，並具有出色的防水性能，有助於減少暈染和滲色。無加熱元件的設計，在列印過程中不會產生大量熱氣，對於有大量標籤列印需求的企業，不用擔心因列印中可能遇到黏膠融化產生卡紙沾黏而降低工作效率，省去加熱步驟，同時達到省電節能的效果。

Canon為解決有大量文件列印的企業和學校需求，提供精省、高效、省電的列印解決方案，推出環保高速噴墨複合機WG系列，搭配新研發高精細行列式噴頭，噴頭橫跨整張紙張的寬度，提供高速列印達每分鐘80頁與更精確的列印效果，簡單的送紙路徑，讓紙張傳送過程能以接近直線高速前進，並減少紙張上的張力和壓力，進而減少卡紙發生率，輕鬆有效地處理大量列印，配有最多可容納2,250張紙的大容量進紙匣及可列印高達20,000張黑色和16,500張彩色文件的大容量墨水瓶，減少中斷列印更換墨水的時間，且能最大幅度的利用資源，以低列印成本享受高列印性能。

另外，Canon在環境願景為綠色而行動（Action for Green）的指引下，大力推動印表機耗材回收行動，據統計，Canon全球的墨水匣回收數量逐年穩定成長，於2019年已累積到達2,395噸，回收後的墨水可實現循環再生，大幅降低對環境的汙染，推動綠色計畫成果亮眼！

Canon也針對產品零件採購、製造、使用、回收利用週期至客戶使用階段的各個環節，皆會考慮對環境的影響。與辦公室生活息息相關的印表機設備更是透過省電低耗能、無粉塵、無加熱元件的環保高速噴墨複合機WG系列產品，與企業一同節能減碳，創造永續的環境。

透過Canon綠色行動並擴大商用複合機的應用，環保高速噴墨複合機WG系列延續品牌長期堅持的環境訴求，有效在工作流程中取得友善環境與設備的共生，以低耗能、無粉塵、無加熱、省時等優勢協助企業達到優化辦公環境的目標。

Canon總裁蘇惠璋表示，Canon持續為綠色環境所努力，為滿足現代多樣化工作環境需求，印表機全線產品不僅發展更多的創新應用，在強化生產力、提升效率的同時，也透過省電節能的產品導入，協助各個產業打造更友善、高效能的辦公空間，達到科技與生態的平衡。