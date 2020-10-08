區塊科技與Openfind MailCloud、達文西法律事務所聯手推出e-Attestor數位存證信函服務

伴隨著雲端浪潮來襲，過去十年間，企業上雲成了數位轉型最重要的IT現代化策略之一。同時，為減少繁瑣的運營環節及提高工作效率，企業也紛紛走向無紙化辦公模式。區塊科技與Openfind網擎資訊再度攜手合作，以區塊鏈技術與網擎雲端信箱服務結合，推出「e-Attestor數位存證信函服務」，提供郵件內容雜湊值（Hash Value）上鏈（保存副本），和區塊鏈驗證（查閱副本）的功能，以公私雙鏈存證的方式來扮演數位世界的公正第三方，並用加密防偽專利來確保資訊安全，協助網擎MailCloud用戶與所有Email使用者寄發「數位版」存證信函。

傳統紙本存證信函必須透過郵局做為公正第三方，保存信件副本以供查閱證明，且寄發時還需要員工專程跑郵局購買信函專用紙、依規定格式繕寫、寄雙掛號，過程繁複且費時。區塊科技執行長黃敬博表示，e-Attestor除了更符合現代人寄Email往來的使用習慣，也能夠同時保障證據完整性與使用者隱私，且費用上電子版本更可減少50%的支出。

同時，區塊科技也與達文西個資暨高科技法律事務所聯名，由專業律師檢視存證流程與機制，並確保法律效力與紙本存證信函相同。達文西法律事務所葉奇鑫所長表示，e-Attestor數位存證信函服務不僅能作為可靠證據，在企業數位轉型的過程中，亦能完善電子文件與智慧財產管理流程，並大幅降低成本，對於常寄存證信函的單位無疑是一大福音。

數位存證信函服務使用上不受時間、地點限制，MailCloud用戶與一般使用者只要透過收發Email，簡單三步驟即可隨時隨地輕鬆寄出數位存證信函：

撰寫電子郵件。 將BCC密件副本欄位加入email@e-attestor.com後寄出。 區塊科技e-Attestor會通知付款，完成付款後就會立即存證。

圖說

e-Attestor數位存證信函服務推廣期間，任何使用者都可以享有前3封免費體驗，若是Openfind MailCloud組織單位用戶，更免費提供寄20封電子存證信函體驗，省下跑郵局、手寫紙本一式三份的勞力與時間，並提供無限次副本查詢、收件人開信通知、簡訊通知存證信函收件人等多元模式，所有流程均可在線上完成，無形中為企業節省大量資源與巨額辦公經費。