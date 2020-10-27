台灣大 myAngel 御守錶　科技照護服務正式上線

台灣65歲以上老年人口約佔總人口的14%，根據衛生福利部資料，罹患失智症長者約有二十餘萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近九十萬人。國發會研究更預估，台灣將在2025年進入超高齡社會。因此，如何妥善關懷及照護長輩，成為許多家庭必須面對的重要課題。

台灣大哥大運用物聯網技術，耗時3年研發「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，號召全台各地志工協尋失蹤長者，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。台灣大基金會更拋磚引玉，提供100個「myAngel科技照護」服務名額給全台7大公益團體及醫院，讓有需要的弱勢長輩得到更完善的照護。

為解決長者容易走失狀況，myAngel御守錶具備多重定位功能，可涵蓋室內室外，讓照顧者掌握長者位置；家屬亦可設定特定地理範圍，當長者進入或離開範圍時通知家屬，減少走失風險；當長者遭遇緊急狀況時，可用myAngel御守錶「一鍵呼救」功能，釋出求救訊息，並提供當下呼救定位點，讓家屬可依此定位點到場救援。此外，御守錶並具備計步功能，可以記錄長者每日運動量，持續健康關懷。

台灣大myAngel御守錶科技照護服務正式上線，導入先進物聯網技術「銀髮守護，分分秒秒」。

目前市面上許多科技手錶，包括兒童手錶和針對科技愛好者的新潮手錶，通常功能繁雜、耗電量高，對長者來說，用起來不太方便。台灣大針對長者需求所設計的myAngel御守錶，運用NB-IoT技術，充分發揮物聯網的低功耗特性，讓手錶待機可長達5到7天。另外，操作功能也很簡單，沒有其他手錶可能誤觸語音、簡訊等產生額外費用的困擾，降低對手錶配戴者的干擾，同時也減輕照護者的負擔。

除了軟硬體的搭配，台灣大今也宣布M+通訊軟體「愛協尋」服務正式開通，號召各地志工加入服務群組。志工可選擇自己所在區域，當有長者走失，會根據長者手錶的GPS座標，對應出行政區域，發送給該行政區域能協助協尋的志工，志工在M+群組內收到協尋通知後，點開內容可看到待協尋個案的資料（走失衣物、特徵、照片、家屬聯絡電話等），為確保個人資料受到保護，協尋網頁將在家屬通報尋獲/或是48小時自動截止後下架。目前台灣大集團已有逾千名員工參與「愛協尋」計畫的教育訓練，未來也會尋求公益團體協助，鼓勵有興趣參與協尋的志工踴躍加入，發揮影響力，成為守護長輩的天使。

台灣大哥大基金會也率先捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，包括天主教失智老人基金會、新竹仁慈醫院、曉明基金會、虎尾若瑟醫院、聖瑪爾定醫院、聖功醫院，以及羅東聖母醫院，由上述團體分別轉贈弱勢族群，並減免12個月御守錶月租費。台灣大基金會執行長劉麗惠表示，自2013年迄今，基金會持續透過科技應用、影片倡議、書籍出版等形式，關懷失智預防及走失協尋，包括2013-2017年開發推廣NFC防走失智慧手環；2016年邀請已故「三金影帝」吳朋奉主演賺人熱淚的微電影《忘春風》；2018年贊助出版失智症防治書籍；今年則致贈100支御守錶給公益團體，並減免12個月御守錶月租費，總計創造公益價值逾5千萬。

天主教失智老人基金會主任陳俊佑今代表受贈，他表示感謝台灣大哥大關心失智長者走失議題，公益捐贈myAngel御守錶，並感謝此次參與受贈的其他6個單位一起共襄盛舉，建立防護網，當意外真的發生時，能更快找到失智者，降低風險，也減緩家屬不安的情緒。未來也期待民眾對失智症有更多的理解，適時的多一份關心，創造失智友善環境。