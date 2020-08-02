AWS 宣布推出互動影音服務 Amazon IVS

AWS正式上線 Amazon Interactive Video Service互動影音服務（Amazon IVS）。全新的全受管服務於網頁或是手機應用程式上進行直播時，只需短短幾分鐘就能輕鬆設定互動式影音串流。Amazon IVS使用與Twitch（2019年有將近100億小時的影片觀看流量）相同的串流技術，在直播時，影片從相機拍攝傳送到觀眾面前的時間延遲可以低於3秒，遠低於與當前線上串流影音普遍的20至30秒延遲。

Amazon IVS使用者可以透過自己的網站或手機應用程式，輕鬆地配置及串流直播影音，讓全球數百萬的觀眾同時觀看。Amazon IVS的軟體開發套件（SDK）及應用程式介面（API），可以在自己的直播影音建立互動元素，例如虛擬聊天室、票選及問卷調查、主持問答環節及同步推廣元素。用戶無須為使用Amazon IVS額外付費或事前承諾付費，只需支付影像輸入Amazon IVS及輸出給觀眾的費用。

Amazon IVS 解決了在設定直播、互動式影音串流時產生的成本及複雜性，讓客戶能夠專注於為觀眾建立參與感。作為全受管服務，Amazon IVS讓全球觀眾能享受延遲性低於3秒（對比普遍的20至30秒）的高品質直播串流影音，這樣一來，用戶無須在互動性及服務品質間取捨。客戶只需要使用Open Broadcaster Software（OBS）等標準串流軟體，將直播影音傳送至Amazon IVS，即可開始使用相關服務。

Amazon IVS 收到影音後，就會使用與Twitch相同的技術，在短短幾秒內為影片進行自動轉碼及最佳化，讓它能夠透過AWS管理的全球基礎架構即時傳送給各地觀眾。內容創作者及開發者可以使用Amazon IVS播放器的軟體開發套件（SDK），為使用不同觀看平台及設備的觀眾提供連貫、低延遲的直播串流體驗，且不再需要犧牲影片品質或是增加影片緩衝。

客戶接下來可以結合Amazon IVS的軟體開發套件及API，將結構化文字數據附加到影音串流上，並創作出互動式內容，包含問卷、調查及排行榜，這些皆會自動同步到直播影音上。舉例來說，開發者製作問答應用程式或是虛擬市政廳時，可透過 API 確保各地觀眾在直播期間同時看到相同問題。有了Amazon IVS，用戶現在可以直接受益於Twitch所採用的技術，在應用程式中營造一種參與感十足的直播體驗，並與全世界的觀眾分享。