Pure Storage 現代化資料體驗：帶動客戶 IT 轉型

Pure Storage宣布Pure as-a-Service解決方案將再添數個劃時代生力軍，使Pure成為第一家能提供彈性涵蓋雲端與企業內環境的整合性儲存訂閱解決方案的廠商。Pure的解決方案可協助企業汰換老舊的儲存系統，建置高速、彈性、又能滿足現代營運環境需求的儲存資源。
身為現今少數能透過as-a-service來提供所有核心產品的儲存廠商，Pure Storage能提供給客戶具簡易性、延續性及永續性的現代化資料體驗。
- 簡易性：提供API定義的儲存服務、通用的管理工具，以及可供行動參考的數據分析，讓客戶能輕鬆進行儲存管理。
- 延續性：提供能在單一環境內滿足任何通訊協定、儲存階層以及多重雲端需求的儲存服務。
- 永續性：客戶只在必要時才購買所需的儲存，且還能無痛升級至最新的創新技術。
Pure的客戶正利用這些產品來推動資料中心整合、建立多重雲端架構、經營可用性服務，為他們的企業打造資料分析的基礎。所有企業資訊長（CIO）都希望能不斷提升基礎架構的靈活性和效率，所以他們逐漸改用訂閱服務的模式。根據IDC的研究，有58%的IT部門傾向採用服務來取代資產投資與設備租用。此外，未來3年，將近60%的IT雲端基礎架構都將採用服務的消費模式，較今日的50%有大幅地成長。
針對今日資訊長的主要需求領域，Pure推出了一系列強化功能來協助企業建立混合雲、移轉至更快的整合式資料架構、利用人工智慧和數據分析創造商業價值，並且讓客戶能夠更快完成IT災難復原：
- 經由Pure as-a-Service提供的Pure產品：Pure領先業界，率先讓旗下所有得獎的核心解決方案全都提供直接購買與訂閱兩種選擇。Pure as-a-Service是一整套全方位整合式解決方案，為客戶提供CAPEX和OPEX兩種選擇。
- Cloud Data Services解決方案新增的主要項目是專為協助客戶擁抱混合雲策略價值而設計的。這些解決方案可讓應用程式僅透過最低程度的架構調整，在企業內與Amazon Web Services（AWS）之間雙向移轉。不論任何使用情境，客戶都能發揮公有雲的經濟效益。
- 與現有合作夥伴達成進階技術整合，Pure將協助客戶統整及管理多個AI專案，不論專案正處於哪個階段。
- 沒有冷資料：Pure Storage FlashArray產品線的擴充，為客戶帶來了絲毫不妥協的現代化資料管理與全面的NVMe快閃儲存。
- 為了更快掌握VM環境內部的詳細狀況，Pure在Pure1中導入了VM Analytics Pro這套全新軟體。客戶只需將這套軟體連上自己的環境，Pure就會自動偵測客戶的基礎架構，有效率又聰明地發掘並解決問題。此外，更透過詳細的報表來提供完整的資訊與建議，讓客戶了解自己的環境是否落實最佳實務原則。