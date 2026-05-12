Synology 最新全快閃儲存產品線　專為關鍵工作負載而生

Synology新一代全快閃儲存機種FS6420與FS3420上市，專為對於延遲敏感的企業工作負載打造，並為虛擬化、資料庫及企業應用程式的IOPS與傳輸效能，帶來顯著提升。

Synology產品經理黃建中表示，越來越多組織在本地端執行高負載工作，對於儲存空間的需求也持續擴大。FS6420與FS3420相較於前一代產品，不僅IOPS大幅提升，更進一步強化針對延遲敏感型工作負載的效能。無論是準備建置企業核心應用，還是部署虛擬化工作負載，對於中大型企業或託管資料中心來說，相信會是最為理想的解決方案。

FS6420與FS3420配置24顆硬碟槽、2U機架式系統，提供卓越的I/O回應速度，且相較前代產品顯著強化了效能。FS6420可提供達929,000次讀取與257,000次寫入IOPS，分別提升40%與26%1；FS3420則提供達478,000次讀取與169,000次寫入IOPS，分別提升21%與32%。兩款機型在SMB讀取傳輸量上皆有超過60%提升，非常適合用於高頻寬檔案分享。

除了極速效能外，兩款機型亦具備彈性的連線能力，內建雙10GbE網路埠，並可選配25GbE或Fibre Channel擴充卡，無縫相容於高速網路基礎架構2。

最後，FS6420與FS3420以可靠性為設計核心，均配有備援電源供應器，以消除單點故障風險；而內建的10GbE網路則支援故障轉移與負載平衡，確保服務不中斷。此外，系統支援帶外管理（OOB），即使伺服器關機時，管理者也能遠端排除故障與存取系統日誌。

FS6420與FS3420搭載Synology DiskStation Manager（DSM），符合各面向的企業資料管理需求：