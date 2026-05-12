Synology 最新全快閃儲存產品線　專為關鍵工作負載而生

Synology新一代全快閃儲存機種FS6420與FS3420上市，專為對於延遲敏感的企業工作負載打造，並為虛擬化、資料庫及企業應用程式的IOPS與傳輸效能，帶來顯著提升。
Synology產品經理黃建中表示，越來越多組織在本地端執行高負載工作，對於儲存空間的需求也持續擴大。FS6420與FS3420相較於前一代產品，不僅IOPS大幅提升，更進一步強化針對延遲敏感型工作負載的效能。無論是準備建置企業核心應用，還是部署虛擬化工作負載，對於中大型企業或託管資料中心來說，相信會是最為理想的解決方案。
FS6420與FS3420配置24顆硬碟槽、2U機架式系統，提供卓越的I/O回應速度，且相較前代產品顯著強化了效能。FS6420可提供達929,000次讀取與257,000次寫入IOPS，分別提升40%與26%1；FS3420則提供達478,000次讀取與169,000次寫入IOPS，分別提升21%與32%。兩款機型在SMB讀取傳輸量上皆有超過60%提升，非常適合用於高頻寬檔案分享。
除了極速效能外，兩款機型亦具備彈性的連線能力，內建雙10GbE網路埠，並可選配25GbE或Fibre Channel擴充卡，無縫相容於高速網路基礎架構2。
最後，FS6420與FS3420以可靠性為設計核心，均配有備援電源供應器，以消除單點故障風險；而內建的10GbE網路則支援故障轉移與負載平衡，確保服務不中斷。此外，系統支援帶外管理（OOB），即使伺服器關機時，管理者也能遠端排除故障與存取系統日誌。
FS6420與FS3420搭載Synology DiskStation Manager（DSM），符合各面向的企業資料管理需求：
- 廣泛平台相容性：通過VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix及OpenStack虛擬化環境認證。
- 專為高負載工作流程打造：高速網路結合全快閃效能，滿足資料與網路密集型工作負載，並能透過SMB或NFS存取大型檔案，適用於影片後製或大型CAD專案等情境。
- 智慧儲存分層：透過Synology Tiering套件，企業能更高效地管控資料流向。將關鍵工作負載與常用的熱資料留存在FS6420與FS3420等全快閃機種，以確保充裕的IOPS效能；同時自動將冷資料搬移至成本較低的儲存裝置，最大化整體效益。
- 內建資料保護：透過Active Backup for Business，可輕鬆備份運行於伺服器上的虛擬機器或存放的檔案資料，再結合Snapshot Replication套件，以近乎即時的頻率，為儲存空間、資料夾或檔案拍攝快照並精準還原，滿足RPO與RTO目標。