伊頓電源管理策略助企業升級用電思維、布局轉型2.0

全球環保意識的抬頭，要求供應鏈需供應100%綠電；台灣再生能源發展條例即將上路，都充分證明能源與電力轉型迫在眉睫。與此同時，5G的發展驅動著企業數位轉型邁向2.0時代，而安全穩定的電力儼然成為企業成功邁向數位轉型2.0的基石，為此，伊頓提出三大電源管理策略，協助企業達到成本、環保、穩定效能等三贏局面。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示，面對全球瞬息萬變的產業趨勢，『思維』的升級是企業轉型的關鍵要點，而轉型思維則應從企業的全方面需求著手，包括最基本但也最易被忽略的電力需求。展望2020，伊頓提出三大電源管理策略 – 成本資產化、資安落地化、用電靈活化，以協助企業因應新能源世代。

：近年來因大環境影響，企業營運的變動性增高，因此現在許多企業開始講究資產活化，讓設備的價值最佳化。以不斷電系統（UPS）為例，其過去主要功能是確保企業在斷電時刻穩定運作，同時保護重要裝置不因電力突然中斷而損壞。

為了協助企業更能有效運用既有資產，伊頓推出兼顧儲能與系統效能升級的UPS解決方案，讓UPS成為設備與電網的雙向溝通管道，最大化能源效益，有效進行智慧電力管理，同時讓企業省去建置儲能系統的額外資本。

：企業AI化已然成為現今的產業趨勢，然而隨著企業軟硬體全面連網後，資安的問題也隨之滲入至OT（營運技術）端的世界。然而，OT設備的資安意識及更新速度卻無法隨之同步，電源設備的資安問題更常常被忽視。

伊頓認為，企業在選擇設備的同時，產品是否通過資安標準，應成為考量的重點之一，以免使其成為資安漏洞。因此，資訊安全成為伊頓在提供電源管理解決方案時的一大要點，不僅在美國及印度成立伊頓資安研發中心，伊頓的不斷電系統更為全球第一家同時通過UL 2900-2-2和IEC 62443國際資安標準，幫助企業在建置工廠設備時，同時將資安落地化。

：電力設備往往錯綜複雜，不同的電力需求設備的串連更是增加複雜性和不穩定性，也讓企業在用電時會受到設備的限制。伊頓為滿足客戶的需求，推出Eaton Connected，將不斷電系統與低壓配電盤系統整合，提供同一廠牌的一體化設計，並減少安裝、操作、維護的複雜性，以提供高達100kA的解決方案。這個同時結合不斷電性統的可靠性及配電系統安全性的整合設計，可協助企業更靈活彈性的調整其用電管理策略。