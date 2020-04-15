WaCare 首推遠距醫療金三角：衛教課程、健康諮詢、雲端醫病關係管理

新冠肺炎疫情持續升溫，政府呼籲大眾減少社交的行為。WaCare遠距健康－發現近期遠距醫療需求的增加，順勢首推遠距醫療金三角：線上衛教課程、遠距健康諮詢、雲端醫病關係管理；透過完善且豐富的團隊經驗、創新的大數據與雲端科技應用，WaCare的線上衛教課程短短2個月已成功導入64個社區、而遠距健康諮詢數更提升16倍之多。

WaCare為台灣首家成功串接健保署SDK健康存摺的第三方平台，能夠存取健保資料庫，針對民眾就醫狀況提供檢驗數據、病歷與用藥紀錄等80多種不同的健康指標，同時能連接多樣的AIoT裝置，例如生理數據量測裝置、Garmin, Fitbit等等穿戴式裝置，其中更運用AI推論引擎、機器學習演算法與自然語言分析比對分析後，透過異常數值或不規律生活方式提供智慧提醒。

目前已累積超過300位醫療專家入駐的WaCare，包括醫師、藥師、牙醫、營養師、諮商心理師、護理師、物理治療與職能治療師等專業，透過經濟部智慧城鄉計畫補助，在各社區進行遠距健康促進課程，課程內容包含糖尿病、高血壓、腎臟病等慢性病護理、銀髮居家運動教學、口腔保健、失智症照護、心理健康、新冠肺炎疫情知識等多元遠距課程，短短2個月已成功導入64個社區。

此外，WaCare規劃在2020年透過－WaHere預防衰弱與延緩失能遠距健康促進計畫，串連地方政府、醫療機構和地方部落文化健康站，協助遠距社區志工教育訓練的系統建構、落實偏鄉醫療，目前已經深入南投縣、新北市、台東縣等多個偏鄉社區或山地部落，期待透過科技打破現實距離的侷限，減緩城鄉差距。

另外，為了顧及居家隔離或檢疫以及自主健康管理民眾的醫療權利，自二月底開始，衛福部擴大通訊醫療的適用範圍，除了線上諮詢外更開放部分遠距診斷的限制。WaCare觀察，疫情的延燒，促成遠距醫療需求大增，三月與一月相比，諮詢次數成長16倍、醫療專家人數更成長17倍之多！遠距健康平台起家的WaCare響應防疫國家隊政策，同時鼓勵民眾透過多元線上課程、遠距健康諮詢，提升醫療識能、照護個人健康。

WaCare期待能透過團隊的大數據經驗，建立完善且安全的遠距醫療環境，兼顧醫療人員與民眾端的安全性，落實未來居家醫療諮詢的應用場景。