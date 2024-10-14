TPI 與 iKala 攜手拓展東南亞市場　推動創新和效率

昕力資訊（TPIsoftware）與iKala共同宣布，將擴大東南亞的市場佈局。本次合作將昕力與iKala在台灣協助製造及金融業的上雲的數位轉型實踐經驗引進東南亞，協助該地區企業快速建立數位生態圈，加速銜接全球雲端和AI的發展。

昕力和iKala在台灣已有卓越的合作成果，為製造和金融業者量身打造混合雲解決方案，協助企業迅速應用AI技術，跟上產業最新趨勢。iKala成功地將顧問服務整合昕力自主研發的DigiFusion，專為關鍵應用設計的高可用性數位服務中台，可靈活佈署於在雲、地端及地雲混合環境中，以安全可靠、高效運作的服務應用中台，滿足各領域企業的API治理需求，為企業加速數位轉型的有力後盾。此次策略結盟，將把此一確保企業核心業務運作的API管理平台帶進東南亞，以越南為第一站，為當地企業提供來自台灣專業的服務。

藉由在台灣累積的成功經驗，iKala將為東南亞市場提供深耕製造和金融領域的顧問服務，涵蓋基礎設施建置、顧問服務兩大核心範疇。除了基礎設施的環境搭建到混合雲規劃制定，再到AI部署和客製化服務的供應。

iKala針對雲端和AI的顧問服務，能協助企業從零開始建造基礎設施、打造中台，和建立裝置端的應用前台並融合第三方服務，自上雲及管理的面向出發，從人才、技術、資安、維運和財務等方面，進行全方位的技術支援。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，非常榮幸能與iKala共同攜手佈局海外市場，此次雙方的合作目標一致、一拍即合，尤其昕力在越南已耕耘近五年，與當地的大型零售業者、國內的大型金控都有進行中的專案，也希望未來能夠憑藉昕力與iKala各自的專業優勢，加乘擴大雙方在新南向國家的事業版圖，讓台灣商用資訊軟體服務成為下一座護國神山。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，很高興能再度與昕力資訊聯手，帶著幫助力台灣製造和金融業轉型的成功經驗，將AI轉型顧問與建置服務引進越南。期待未來結合iKala與昕力的技術量能，能於越南發揮最大綜效，朝著一致的目標前進，持續壯大彼此的商業版圖。