VMware Ready for Telco Cloud 計畫，加速電信雲平台的 5G 服務部署

VMware VNF

VMware宣佈擴展其VMware Ready for Telco Cloud計畫（即原本的VMware Ready for NFV計畫）。升級後的認證計畫將提供電信網路功能合作夥伴，測試其虛擬網路功能（VNF）和雲原生網路功能（CNF）與VMware電信雲平台的互通性和準備就緒程度。

VMware Ready for Telco Cloud認證計畫將提供電信網路功能合作夥伴測試其虛擬網路功能（VNF）和雲原生網路功能（CNF）與VMware電信雲平台的互通性和就緒準備程度 迄今為止，該計畫已為超過35家合作夥伴提供逾170項認證。擴展後的計畫將提供兩項全新認證： 透過VMware Telco Cloud Automation多雲編配和自動化平台，為網路功能的部署和生命週期維運提供認證。作為認證計畫的一部分，VMware與合作夥伴合作創建符合ETSI標準的描述符、以及經過驗證和測試的Cloud Service Archive（CSAR）的工作流程、資源和元件。該認證要求合作夥伴必須先完成VMware Ready for Telco Cloud Infrastructure 認證。

即此前的VMware Ready for NFV，為電信網路功能提供認證，相關功能需要與VMware電信雲核心基礎架構層實現互通性，與VMware 符合ETSI標準的vCloud NFV 參考架構相容。該認證著重驗證基於VMware Cloud Director和VMware Integrated OpenStack的虛擬化基礎架構管理器（VIM），很快地還將驗證與作為CaaS（容器即服務）的VMware Tanzu Kubernetes Grid以及該平台核心元件的相容性，包括針對虛擬化計算的VMware vSphere、虛擬化網路的VMware NSX和虛擬化存儲的VMware vSAN。該計畫為VMware合作夥伴免費開放，合作夥伴可以在VMware本地認證實驗室中或以自助雲端服務模式完成測試。 擴展後的認證計畫將幫助VMware合作夥伴在VMware電信雲平台上更快地上線和部署5G服務，進而有助於通訊服務供應商（CSP）加速創造收益。通訊服務供應商能夠獲得VMware 電信雲平台上部署就緒的5G 核心元件等高級網路功能和服務，並從中獲益。 VMware電信和邊緣雲解決方案副總裁Gabriele Di Piazza表示，隨著電信行業轉向5G和雲原生電信雲設計原則，未來數年內整個行業將迎來兩大變革性趨勢：改進編排功能的需求和網路功能向雲原生架構的轉移。

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