北市x中央　聯手引進創新科技　防疫力量PLUS

排隊買口罩累了嗎？北市府為提供市民更便利的服務，也體恤口罩發放人員的辛勞，率先推行－實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，自4月12日起只要透過臺北市信義區健康服務中心（信義路5段15號）的三台口罩販賣機，同樣可以憑健保卡，利用多元的行動支付方式，三個步驟一分鐘：插卡、選擇、付款領取，輕輕鬆鬆就能買到讓人安全安心的口罩！

臺灣的防疫成果有目共睹，臺北市密切與中央政府配合，其中在科技輔助防疫的專案上亦積極合作，在中央防疫指揮官陳時中部長與健保署李伯璋署長支持之下，中央與北市府共同推動此次試辦計畫。

北市府團隊與行政院、衛福部健保署緊密地交流相關技術與系統整合，讓新創業者提供的口罩販賣機可介接健保署的開發應用程式介面（Application Programming Interface，API），透過其中的資料庫，讓符合口罩購買資格且未於其他通路領取的民眾，都能夠攜帶健保卡前來購買。

此次與臺北市政府合作的業者，運用現有販賣機進行改裝，開發外掛模組，再介接中央資料庫以加載實名制功能。另外，為推動無現金交易，試辦計畫的口罩販賣機串聯了多元的支付系統，支援Apple Pay、Google Pay、Line Pay及街口支付等4種行動支付，以及悠遊卡和icash等2種電子票證，提供便利安全的付款方式。

在這波新冠肺炎所帶來的全球衝擊中，這個試辦計畫，不僅為民眾在現行的實體排隊購買或網路預購中，提出另一套解決方案；更展現科技為人們帶來的貢獻，讓科技成為防疫工作重要的推力。