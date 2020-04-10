數聯資安推「3S資安訂閱服務」，讓資安輕鬆擁有

企業在資安的挑戰日益嚴峻，且在資安的投資及管理效能存在阻礙與風險。有鑑於此，數聯資安推出「3S資安訂閱服務」（SECURITY SUBSCRIPTION SERVICES），透過多樣化資安方案（SOLUTIONS）、訂閱月付模式（SUBSCRIPTION）、以及資安託管服務（MSS）方式，提供客戶「國際級、高規格、高效能」但「輕鬆負擔」的資安服務，解決數位轉型的資安議題。

數聯資安總經理 郭憲誌表示，2020年所推動的新產品「3S資安訂閱服務」是一項嶄新的資安服務商業型態，強調「簡易訂閱」、「資安保障」、「永續營運」三大服務訴求。不同於傳統資安廠商只是銷售資安軟硬體商品，數聯資安以長年來的資安服務經驗，深刻知道多數的企業組織對於資安議題必須面對三大痛點，提出對應方法：

資安投資費用：透過每月月付方式，將傳統資安高額投資成本支出（CAPEX）轉化為企業營運費用（OPEX），降低一次性大筆投資金額，無須擔心資安投資被資產綁定的情況。有效解決過往企業經常因為企業營運考量而發生預算排擠，屈就於預算下選擇降低規格或犧牲防護周全性的情況。 專業資安管理：受限於現代資安系統複雜度高，必須具備專家等級才有足夠的駕馭能力，許多企業即使採購昂貴資安系統後，往往遇到能力不足而無法管理的窘境。3S資安訂閱服務提供給企業用戶的是一個完整的資安服務方案，已整合相關專業資安能力及經過專業評鑑，讓企業不再受限於能力而降低資安管理效能。 專業資安人力：以數聯資安的資安人才及專家資源，提供各項資安服務方案中所需要的7x24全天候資安監控及託管服務，從建置到維運一站式的資安保障與服務，解決近年來資安人才缺乏，且企業在資安專才的徵求及培育不易的困難。

數聯資安表示，近年來各個產業領域已經朝向數位科技轉型發展，目的即為了因應新世代的市場環境與競爭；以這次新冠病毒的疫情為例，更促使大家深刻感受到數位轉型的迫切與需要。「3S資安訂閱服務」首波推出的3S網路安全搭配資安防疫方案，月付模式不僅能夠符合企業在此緊急時刻下的資安投資經費應用，彈性的服務加購模式也能幫助企業在疫情期間的過渡性投資需要，日後疫情結束後能夠有效的分配資安投資資源。

3S網路安全資安防疫方案不僅能夠符合企業遠距異地辦公及居家工作的規劃，輕鬆快速建立Site-to-Site及Client-to-Site的資安戰備道VPN，並且兼顧遠距工作上的資安風險。