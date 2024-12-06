和碩加入 Zettabyte　採 Zware 定義 AI 高效運算典範

AI資料中心建置與營運商智百特股份有限公司（Zettabyte）宣布，與和碩策略聯盟，和碩將採用Zettabyte自行開發的GPU軟體解決方案Zware，以提升AI伺服器的運算效率，建立全新的AI高效運算典範。

和碩是第二家加入Zettabyte陣容的一線AI相關領域大廠夥伴，促使和碩加入Zettabyte陣容的主因在於Zettabyte所開發的獨特創新GPU軟體解決方案Zware，這是一套突破性的AI資料中心管理軟體解決方案，能讓AI工作負載在多個GPU、伺服器和資料中心間執行，不僅有效提升運算效率，亦能大幅減少用電量，尤其適用於運算數量大的GPU。透過Zware優化GPU效率，可作為未來台灣發展AI資料中心最佳的節能解決方案，讓企業以更少的能源達成更多的目標。

Zettabyte董事長邰中和表示，與和碩結盟是重新定義AI基礎設施的重要里程碑。在和碩的支持下，將能加速拓展Zettabyte的解決方案，並滿足對高效能、高性能 AI 運算日益增長的需求。這項合作將突顯Zettabyte在AI資料中心領域的領導地位，以及為全球企業提供革新性技術的能力。

和碩與Zettabyte合作符合其推動AI與科技生態系統創新發展的整體策略。和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示，與Zettabyte的合作實現對打造永續、具規模拓展性的AI解決方案的共同願景。Zware技術有望大幅降低電力消耗，同時提升AI運算效能。相信，Zware將大幅增強和碩在市場上推出的新型AI伺服器產品。