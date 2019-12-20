Palo Alto 發表 Cortex XDR 2.0 與 Prisma Access（SASE）兩項解決方案優化

根據Palo Alto Networks於2019年的調查指出，亞太地區70％的企業對雲端服務供應商提供的安全性信心錯置，64％的大型企業在多雲環境中缺乏對危險的可見性。除此之外，Palo Alto Networks也發現有接近半數以上的企業未曾對內部進行全面的資安偵測與充分的資安人員訓練。

Palo Alto Networks的Cortex XDR 2.0與Prisma Access（SASE）透過AI自主學習平台簡化企業維運資訊安全的複雜流程。並針對雲端服務提供數據、資產和風險的可視性，降低企業所需負擔資料保護成本。同時，提高對網路攻擊的偵測與反應能力。

無縫的平台體驗：新的管理控制台對Traps端點解決方案和Cortex XDR以往的所有功能提供無縫支援。

AI驅動防止惡意軟體攻擊：Cortex XDR 2.0採用WildFire全球最被廣泛使用的AI訓練引擎，具有業界最優秀的惡意軟體偵測功能。

對第三方資料開放：專利的分析功能可觸及第三方防火牆紀錄，在橫跨多個供應商的環境下進行檢測，並將第三方防火牆警示資訊蒐錄至單一事件資料庫中

新的設備控制功能：導入新的端點保護平台設備控制模板，可防止來自未經批准設備的惡意軟體入侵或可能導致的資料遺失。

新的Prisma Access SD-WAN服務：提供一種簡單、可靠且安全的端點到端點SD-WAN基礎架構，可透過SD-WAN與各個新世代防火牆串接

新的基於雲端的管理用戶界面：作為雲端上SD-WAN的中樞。

企業可使用已熟悉的Panorama控制台進行管理，簡化SASE的配置和操作過程

全新的進階DLP服務：新的資料遺失防止（Data Loss Prevention；DLP）引擎能偵測、監控風險，保護資料免於外洩。

新的SaaS服務級別協議：新的軟體即服務（SaaS）服務級別協議（Service-level Agreements）可向企業保證SaaS的存取性能，從而延長正常運行時間。