端到端可觀測性　強韌資安維運

去（2023)年思科（Cisco）宣布收購擅長於非結構化資料分析與搜尋的Splunk，引發資安界高度關注，直到日前首度在台灣公開說明，將基於資安事件管理平台（SIEM）Splunk Enterprise整合Cisco XDR，以及Cisco Talos的威脅情資，發展新世代的威脅偵測、調查和回應（TDIR）策略，讓資安維運團隊（SOC）藉此縮短平均回應時間（MTTR）。

思科亞太、日本和大中華區總裁Dave West指出，Cisco和Splunk互補整合的技術，有能力全面掌握雲端、網路和端點的運行資料，實現端到端的可觀測性（Observability），不僅可增強抵禦威脅入侵，同時可做到保障數位體驗。

Splunk亞太區高級副總裁暨總經理Simon Davies認為，雖然全球產業都將人工智慧（AI）視為競爭力的重要指標，但亦須留意AI潛在的威脅性，畢竟當駭客運用AI發動攻擊時，既有的防禦機制不見得能即時發現。因此，必須統整來自IT基礎架構、應用系統、端點的資料，以及不同應用場景的網路封包，讓演算模型輔助分析，達到可觀測性，如此一來才有能力加快發現與排除問題的速度，立即採取行動阻止惡意行徑。

Simon Davies進一步提及，可觀察性有助於現代企業增進數位韌性。Splunk近期推出的資料聯邦（Federation）機制，可協助企業掌握機敏資料所在位置，並且能在不執行搬遷、集中到資料平台的前提下進行整合，讓使用者或應用程式得以存取不同來源的資料。此外，亦可賦予使用者對資料的控制權，允許執行過濾、修改路徑等，以便於業務單位運行分析。

在安全方面，Simon Davies強調客戶透過整合資料平台呈現的視覺化介面，能夠提升事件偵測、調查和回應的速度高達99%，並且減少了超過90%的錯誤告警，這有助於提高風險辨識準確度和獲得深入洞察，讓資安工程師運用SOAR工具快速地回應高風險活動。

思科亞太、日本和大中華區總裁Dave West（左）、Splunk亞太區高級副總裁暨總經理Simon Davies（右）共同宣示，Splunk現有的產品路線圖將會延續，並在Splunk AI引導下，為Cisco及Splunk的網路安全、資料工程及IT工作流程加入AI和機器學習技術。

運用Splunk Enterprise Security與Cisco XDR的雙向互動整合，企業SOC團隊便可基於Talos威脅情資，主動獵捕邊緣端的威脅訊號，強化整體安全架構的反應，同時也提升了對外部威脅的主動防護力。「針對可觀測性方面，透過實施最佳實踐，企業可減少高達97%的錯誤告警干擾，並提高96.6%應用程式部署的速度，將有助於提升開發者的生產力並加速創新。」Simon Davies說。

目前Cisco旗下的應用程式效能管理（APM）方案AppDynamics，已整合了Splunk Platform、Observability Cloud，以及ITSI（IT Service Intelligence）監控和分析工具，建構了端到端可視性。再加上Splunk自主開發的AI與機器學習技術，基於統一控管平台，協助IT人員快速地掌握運行狀態與關鍵績效指數，並且以視覺化圖表凸顯出異常、影響關鍵業務服務的問題根源，讓IT得以快速排除以保障用戶體驗。