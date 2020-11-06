製造業資安體檢　評估改善有據

為了協助國內眾多製造業者提升資訊安全等級，工研院發展的資安整合服務平台SecPaas日前推出資安成熟度評級服務，目前為免費提供，只要經過註冊申請即可採用，經過自我評估以制定逐步改善計畫。

工業技術研究院資深研究員鍾銘輝指出，今年（2020）針對國內員工200人以上的製造業進行調查，共計約500家，藉此了解推動資安過程遇到的阻力。統計結果發現機械、化工等製造廠商遭遇到的問題，首要是人力不足，資安管理任務多數是MIS兼任，根本難以有更多時間與技能探究安全缺口；其次是高階管理層認為資安的投資必須具備明確的效益，例如採以差異性比較的方式說明；第三是內部員工普遍對於資安意識不足，可說是最為棘手之處。

「經過我們深度訪談，實際上大家都想要把資安做好，問題是除了防火牆、防毒、郵件安全等常見的措施，究竟還需要哪些防禦機制，對於兼任資安的MIS而言，建構整體安全防禦挑戰相當大。」鍾銘輝說。

為了解決前述問題，工研院基於國際資安業界一致認同NIST（美國國家標準技術局）等標準框架設計資安成熟度評級服務，以問答方式讓企業自我評估。他進一步說明，平台定義的資安成熟度，首要是降低資安風險，作法不外乎限縮攻擊面，這部分可透過第三方工具進行檢測，了解內部漏洞環節。基於國際間既有實踐典範，包括ISO 27001:2013、NIST SP800-82、IEC 62443，以及台灣半導體產業提出的SEMI 6506標準，工研院透過SecPaaS平台予以收斂制定問答題庫。

不同的安全等級各自有最佳實作方法，目前約有190項安全性規範，用以衡量成熟度。過去自我評估的問卷設計通常是以1到5分讓受訪者勾選，往往欠缺客觀依據，工研院制定的資安成熟度評級服務，網羅國際間最佳實務作法，可明確指出資安機制代表的級別，有助於企業衡量成熟度。

工業技術研究院資深研究員鍾銘輝指出，資安整合服務平台SecPaas日前推出資安成熟度評級服務，讓有志於提升安全性的製造業，經過註冊申請即可採用，經過自我評估以制定逐步改善計畫。

綜合各項指標綜合計算產生的分數，系統會以A到E等級標示，A為最高，意味著資安風險較小。同時亦可跟產業平均值進行比較，凸顯領先或落後同業。此外，資安成熟度評級服務將依據不同安全等級與風險係數，建議可優先投入的排序，提供決策者參考，快速地制定資安升級的計畫。

完成計畫之後，還需搭配演練以驗證資安部署的效益，在SecPaaS資安整合性服務平台上，亦可找到國內知名資安團隊可提供滲透測試或紅隊演練，讓有志於提升安全性的製造業不再無所適從。